Căpitanul Argentinei a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria turneului final, după assist-ul reușit în sfertul de finală cu Elveția.

Lionel Messi a devenit liderul all-time la pase decisive la Cupa Mondială

În minutul 10 al întâlnirii, Lionel Messi a executat în forță un corner, iar Alexis Mac Allister a reluat cu capul în plasă și a deschis scorul pentru campioana mondială.

Cu această pasă decisivă, Messi a ajuns la 10 assist-uri în istoria Campionatelor Mondiale și a devenit lider absolut la acest capitol, potrivit statisticienilor de la Opta.

Starul Argentinei a devenit astfel cel mai bun marcator din toate timpurile, cât și cel mai bun pasator decisiv din istoria Cupei Mondiale.