Deși echipa sa merge mai departe, Thomas Tuchel s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor.

Selecționerul Angliei consideră că elevii săi au făcut prea multe greșeli și admite că victoria a venit și cu o doză de noroc.

„Rezultatul este fantastic. Suntem în semifinale, dar nu sunt mulțumit de prestație. Ne-am complicat singuri viața. Am jucat neglijent, am făcut multe greșeli tehnice, nu am fost suficient de rapizi și constanți. Astăzi am avut noroc”, a declarat Tuchel.

Thomas Tuchel a răbufnit după victoria cu Norvegia

Întrebat dacă problemele au fost cauzate de lipsa de mentalitate, tehnicianul german a respins imediat ideea.

„Mentalitate? Cum poți să mă întrebi asta? Tocmai mentalitatea ne-a adus aici. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre calitate. Trebuie să jucăm mai bine”, a spus selecționerul Angliei.

Tuchel a avut numai cuvinte de laudă pentru Jude Bellingham, autorul celor două goluri care au adus calificarea.

„Despre Jude nu mai este nimic de spus. Face asta la fiecare meci. Este un jucător de clasă mondială.”

La rândul său, Bellingham a răspuns cu zâmbetul criticilor venite din partea selecționerului.

„Nu contează. Este mai greu pe teren decât pare din afară. Toți jucătorii au dat totul și le mulțumesc colegilor pentru efortul depus”, a declarat mijlocașul lui Real Madrid.

În semifinale, Anglia va întâlni câștigătoarea duelului dintre Argentina și Elveția. Cealaltă semifinală a Cupei Mondiale le va pune față în față pe Franța și Spania.