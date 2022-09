West Ham, 'fabrica' de staruri, care nu are titlu în Premier League! Anthony Carr, omul care i-a „creat” pe Rio Ferdinand, Frank Lampard și Joe Cole 

West Ham United Football Club a luat naștere inițial în 1895, sub denumirea de Thames Ironworks, însă numele clubului a fost schimbat în 1900, în urmă cu 122 de ani în cel din prezent. Gruparea engleză este cel mai dificil adversar al FCSB-ului din grupa B din UEFA Europa Conference League, reușind calificarea după ce a încheiat sezonul trecut pe locul șapte.

Deși este un club cu vechime, West Ham nu a reușit să câștige niciodată titlul în Anglia, cea mai bună clasare având loc în sezonul 1985/86, când a ocupat locul 3. „Ciocănarii” au una dintre cele mai de succes academii din lume în contextul numelor uriașe pe care le-au oferit fotbalului englez, însă infrastructura slabă a clubului a dus la pierderea celor mai importanți fotbaliști în fața granzilor Angliei.

Academia lui West Ham, condusă de Anthony Carr timp de aproape jumătate de secol, a adus în scenă, de-a lungul timpului, jucători uriași care au ajuns să facă performanță și să intre în istoria Premier League.

„Uriașii” Rio Ferdinand - Frank Lampard - Joe Cole, produse ale academiei lui West Ham

Academia lui West Ham a oferit Angliei unele dintre cele mai importante nume din fotbal. Rio Ferdinand, Joe Cole și Frank Lampard sunt printre cele mai remarcabile, însă lor li se alătură și alți jucători precum Michael Carrick, Jermain Defoe și Glenn Johnson. Astfel de nume ar fi putut să o transforme pe West Ham într-o forță a fotbalului, însă lipsa infrastructurii de la club și a resurselor de a-și menține starurile a dus la pierderea acestora în favoarea marilor cluburi, având ca scop acoperirea datoriilor.

Frank Lampard jr, mai mult decât „fiul lui Frank Lampard”

În cazul lui Frank Lampard, care s-a alăturat academiei în 1994, startul la West Ham nu a fost cel așteptat, în contextul în care tatăl său era ajutorul lui Harry Redknapp pe banca tehnică, iar fanii acuzau că poziția lui Lampard jr era influențată de numele pe care îl purta. Presiunea și-a spus cuvântul, iar dezvoltarea tânărului jucător a fost afectată de acest lucru, conform talksport.

Cu toate astea, cu sprijinul directorului Anthony Carr, cel care este considerat unul dintre cei mai buni antrenori de tineret din lume, ocupând poziția de șef al academiei pentru aproape jumătate de secol, a reușit să strălucească.

Ghidat de Carr, mijlocașul a început să își arate calitatea la prima echipă a lui West Ham, iar apoi a apărut și „lovitura”. Oferta de aproximativ 12.8 milioane de euro venită de la Chelsea în 2001 a fost de nerefuzat pentru Frank Lampard, care a mers să scrie istorie în tricoul „albaștrilor”, spre dezamăgirea cruntă a fanilor lui West Ham.

Lampard a câștigat alături de Chelsea trofeul UEFA Champions League, titlul în Premier League în repetate rânduri, iar în 2005 s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur, câștigat de Ronaldinho, dovedind astfel că este mai mult decât „fiul lui Frank Lampard”.

Joe Cole, „diamantul” lui West Ham care a strălucit la Chelsea

Joe Cole a fost „diamantul” din era academiei lui West Ham, fiind unul dintre tinerii remarcabili care făceau spectacol pe teren, în ciuda faptului că nu era jucător profesionist. S-a alăturat academiei în 1990, iar la 17 ani debuta în Premier League împotriva lui Manchester United, asta după ce în urmă cu un an, la doar 16 ani, refuzase o ofertă de 11.6 milioane de euro din partea „diavolilor roșii”.

De-a lungul carierei, mijlocașul a fost comparat cu Paul Gascoigne, asta datorită abilităților sale in dribbling și a centrului de greutate scăzut, iar în 2003 a devenit căpitanul echipei. Retrogradarea lui West Ham i-a adus însă și plecarea la Chelsea, făcută în schimbul a 7.6 milioane de euro, fiind văzut drept succesorul perfect pentru Zola. Joe Cole a devenit titular indiscutabil pentru Jose Mourinho și Luiz Felipe Scolari, având și 10 trofee câștigate alături de „albaștri”.

În 2013 s-a întors la West Ham după ce a fost împrumutat de Liverpool la Lille, aventura lui la „ciocănari” încheindu-se în iulie 2014, când a semnat cu Aston Villa.

Rio Ferdinand, legenda lui Manchester United

Rio Ferdinand le-a refuzat pe Chelsea, Charlton, Millwall și Queens Park Rangers pentru a semna cu West Ham. Pe atunci mijlocaș ofensiv, Ferdinand s-a alăturat academiei în 1992, abilitățile sale de a se exprima în joc fiind ușor de remarcat încă de la o vârstă fragedă. Fundașul central a împărțit vestiarul cu Lampard la academie, având un progres rapid către prima echipă.

Manchester United a pus ochii pe el încă din 1997, după doar un meci jucat pentru echipa mare. La 19 ani a fost numit „jucătorul anului” pentru West Ham United, asta chiar înainte de a semna cu Leeds într-o mutare care îl transforma în cel mai scump fundaș din lume, ce a costat 20.9 milioane de euro.

A ajuns, într-un final, pe Old Trafford în 2002, când Manchester United a plătit 46 de milioane în schimbul său, iar atunci a început să scrie istorie, devenind în timp unul dintre cei mai buni fundași din lume. Rio Ferdinand a câștigat 15 trofee alături de Manchester United, printre care și UEFA Champions League, în 2008, când a câștigat și titlul în Anglia.

Anthony Carr, creatorul de staruri

Anthony Carr este recunoscut drept unul dintre cei mai buni antrenori din lume la tineret, fiind renumit datorită numelor uriașe pe care le-a „oferit” fotbalului englez. Paul Ince, Rio Ferdinand, Frank Lampard și John Terry sunt cei care au trecut „prin mâinile” lui Carr și au ajuns să poarte cu mândrie banderola de căpitan al naționalei Angliei.

Carr a fost parte din club pentru 43 de ani, încadrându-se fără probleme la categoria „legende”, în ciuda faptului că nu a atins vreodată mingea pentru prima echipă. „Șlefuitor” de talente, Anthony Carr a fost îndepărtat de la club în 2016 de către conducătorii clubului, David Sullivan și David Gold.

Într-un interviu acordat pentru The Athletic, Anthony Carr încă retrăiește cu amărăciune momentul în care a fost concediat: „Totul a fost extrem de supărător, modul în care a fost prezentat totul atunci...am fost extrem de supărat, supărat din punct de vedere emoțional, după tot ceea ce am oferit acestui club. Modul în care s-a pus problema și cum au gestionat-o, nu era West Ham-ul pe care credeam că îl cunosc”.

Anthony Carr și-a scris autobiografia, „A Lifetime in Football at West Ham United”, publicată în 2022 după 4 ani de muncă. În cartea la care a muncit singur, Carr și-a spus povestea și a arătat încă o dată dragostea pe care o poartă clubului căruia i-a dedicat aproape jumătate de secol.

Despre jucătorii pe care i-a „creat”, Anthony Carr are doar cuvinte de laudă, în ciuda faptului că clubul nu a reușit să îi țină: „Aș spune că Joe a fost cel mai încântător tânăr jucător. Te ridica de pe scaun cu ce putea să facă. Însă cel mai talentat? Acela a fost Rio - piciorul stâng, piciorul drept, putea pasa, șuta, alerga, putea sări, citi jocul. Avea cam tot”.

Ca orice alt tânăr aspirant, Anthony Carr și-a petrecut patru ani la juniorii clubului în calitate de jucător, însă visul de a deveni fotbalist i s-a năruit, reorientându-se astfel spre zona de antrenor. În 1973 și-a început astfel munca, având misiunea de a găsi starurile viitorului lui West Ham.

Nu doar că a creat unele dintre cele mai importante nume din fotbalul englez, Anthony Carr a contribuit astfel și la finanțele clubului prin starurile vândute de West Ham de-a lungul timpului pe milioane de euro, staruri descoperite chiar de Carr.

Chiar și actualul star al lui West Ham, Declan Rice (23 ani), fotbalist cu 32 de prezențe la naționala Angliei, pe care selecționerul Gareth Southgate îl vede drept unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai naționalei, este unul dintre „diamantele” care au fost șlefuite de Anthony Carr. Cotat la 80 de milioane de euro, Rice a fost lăsat să plece de Chelsea în 2014, când avea doar 14 ani, iar „ciocănarii” au profitat de situație.

Deși nu își asumă meritul în întregime pentru evoluția mijlocașului, Anthony Carr explică ce a văzut în Declan Rice în momentul aducerii sale la academia lui West Ham și care sunt calitățile cu care s-a remarcat fotbalistul care are și cetățenie irlandeză.

„Pentru nu știu ce motiv, Chelsea nu a văzut potențialul în el la 14 ani, iar noi am făcut-o. Am văzut ceva în el. Ne uităm la un talent și spunem: 'Are o bază bună, ingrediente bune, atitudine bună, putem îmbunătăți asta, putem lucra la asta'. West Ham, spre deosebire de alte cluburi, oferă tinerilor jucători o oportunitate. Depinde dacă ei sunt pregătiți să și-o asume. Istoria arată că Declan a fost pregătit și e ireal să vezi acum cum s-a întâmplat totul, mai ales într-un timp atât de scurt.

Asta ține și de atitudinea jucătorului și de talentul său. Frank Lampard vă va spune că, la vârsta de 15 ani, nu era cel mai bun jucător din echipă. Cu toate astea Frank a jucat mai mult de 100 de meciuri în naționala Angliei și și-a încheiat cariera drept cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea, chiar și ca mijlocaș. Aceasta este genul de moștenire pe care Declan o poate lăsa”, a spus Carr pentru The Athletic.

După 43 de ani petrecuți la club, Anthony Carr a fost schimbat din rolul de director al academiei, conducătorii motivând că nu mai existau fotbaliști care să se remarce, în ciuda faptului că existau nume precum Declan Rice sau Ben Johnson care se pregăteau să facă pasul în fotbalul mare, iar James Tomkins, unul dintre foștii jucători de perspectivă de la academie, fusese vândut chiar în ziua demiterii sale pe 12.8 milioane de euro. I-a fost oferit inițial postul de director al departamentului de fotbal, însă s-a descoperit că exista o clauză în contractul managerului prin care conducerea nu putea angaja pe postul respectiv, iar apoi a primit un rol ambasadorial, însă după doar nouă luni a fost sunat de departamentul HR, pentru a fi informat că șefii clubului s-au răzgândit.

„Mi-au dat un preaviz de trei luni. Am fost mai mult dezamăgit de modul în care s-a făcut totul, a fost rece și la obiect. Cineva de la Daily Mail a aflat și m-a sunat, spunând că a auzit că sunt demis. Am spus că nu este chiar adevărat, iar apoi am expus situația, partea aceea a apărut în ziar, iar clubul mi-a aruncat-o în față.

Mi-au spus să plec în acel moment, a fost o situație de tipul: 'Nu vrem să mai stai în preaviz, eliberează biroul și pleacă acum'. A trebuit să îmi împachetez lucrurile și să le las într-un vestiar, însă au fost aruncate la o săptămână după, toate notițele și amintirile mele. Am mers acasă și asta a fost nu m-am întors”, povestește Carr.

Clubul i-a oferit două abonamente pentru sezonul 2016/17, care ulterior nu au mai fost reînnoite în sezonul următor, iar Carr nu avea opțiunea de a le cumpăra. Demis într-o formă lipsită de respect de către conducătorii clubului asupra căruia a avut o influență mai mult decât pozitivă timp de decenii bune, influență ce se resimte până în prezent, Anthony Carr rămâne însă unul dintre cei mai mari descoperitori de tinere talente ale fotbalului mondial.