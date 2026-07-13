PROGRAM Argentina, cele mai mici șanse dintre semifinaliste la trofeul CM 2026! Premieră istorică la Mondial

Argentina, cele mai mici șanse dintre semifinaliste la trofeul CM 2026! Premieră istorică la Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul final din SUA, Canada și Mexic este aproape de sfârșit.

TAGS:
CM 2026ArgentinaFrantaSpaniaAngliaCampionatul Mondial de Fotbal
Din articol

Campionatul Mondial a ajuns în faza semifinalelor, după următorul program:

Programul semifinalelor

Marți 14 iulie

22:00 FRANȚA - SPANIA, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Miercuri 15 iulie

22:00 ANGLIA - ARGENTINA, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

Pentru prima oară în istorie, echipele din Top 4 FIFA al coeficienților s-au calificat în semifinalele Mondialului.

Curios sau nu, dintre cele patru semifinaliste, campioana mondială en-titre Argentina este cotată de statisticieni cu cele mai mici șanse la cucerirea trofeului, 21%.

Marea favorită este Franța, cu 34%, urmată de Spania (23%) și Anglia (22%).

Numele uriaș al Angliei anunță: "Îl vom trimite pe Messi la culcare!"

După victoria contra Norvegiei, 2-1 d.p., optimismul este unul uriaș în Anglia. Englezii speră să câștige prima Cupa Mondială după o pauză uriașă de 60 de ani, însă în fața echipei lui Thomas Tuchel va sta campioana mondială en-titre Argentina, cu Lionel Messi pe teren.

Printre cei mai optimiști englezi se numără fostul internațional Joe Cole (44 de ani), triplu campion în Premier League cu Chelsea.

"Îl vom trimite pe Messi la culcare!", a spus Joe Cole, în podcastul The Rest is Football, citat de Metro. Micah Richards, prezent la discuție, a reacționat: "Nu poți să spui asta!", însă Cole a continuat: "O vom face, sută la sută!".

"O spun acum: Anglia va merge în finala Cupei Mondiale! Avem o viteză mult prea mare pentru Argentina și o vom învinge. Simt asta!", a mai spus Joe Cole.

Messi și Mbappe, liderii clasamentului golgheterilor

Lionel Messi și Kylian Mbappe sunt lideri în clasamentul golgheterilor de la CM 2026, cu câte 8 reușite până în prezent. 

Din tabăra Angliei, cei mai buni marcatori sunt Harry Kane și Jude Bellingham, ambii cu câte 6 goluri.

Cu 7 goluri, dar eliminat din competiție, este Erling Haaland (Norvegia).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român titular împotriva României! ”O zi frumoasă, am vorbit aceeași limbă cu adversarii”
Fotbalistul român titular împotriva României! ”O zi frumoasă, am vorbit aceeași limbă cu adversarii”
ULTIMELE STIRI
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00!
România - Slovenia, meci pentru sferturile de finală de la Men’s 20 EHF EURO 2026, LIVE pe VOYO de la 17:00!
Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial
Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial
Antrenorul Iranului a luat decizia!
Antrenorul Iranului a luat decizia!
Au început negocierile cu Zeljko Kopic: "Aici și-ar putea continua cariera"
Au început negocierile cu Zeljko Kopic: "Aici și-ar putea continua cariera"
Șase goluri în Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău, ”El Clasico” din Republica Moldova! Asprilla a făcut show
Șase goluri în Sheriff Tiraspol - Zimbru Chișinău, ”El Clasico” din Republica Moldova! Asprilla a făcut show
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Pierdere mare pentru FCSB în fereastra de transferuri: ”Fără el, echipa va fi mai săracă!”

Pierdere mare pentru FCSB în fereastra de transferuri: ”Fără el, echipa va fi mai săracă!”



Recomandarile redactiei
Au început negocierile cu Zeljko Kopic: "Aici și-ar putea continua cariera"
Au început negocierile cu Zeljko Kopic: "Aici și-ar putea continua cariera"
Bölöni știe cine va fi campioana mondială: „Trebuie să câștige două finale!“
Bölöni știe cine va fi campioana mondială: „Trebuie să câștige două finale!“
Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial
Un vis împlinit! Pe ce loc a ajuns Sorana Cîrstea în clasamentul mondial
Antrenorul Iranului a luat decizia!
Antrenorul Iranului a luat decizia!
Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026
Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026
Alte subiecte de interes
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

stirileprotv A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!