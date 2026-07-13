GALERIE FOTO Simone Tempestini a câștigat Raliul Sibiului pentru a șaptea oară consecutiv. Ce a declarat la final

Simone Tempestini a câștigat Raliul Sibiului pentru a șaptea oară consecutiv. Ce a declarat la final AUTO
Alexandru Hațieganu
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Simone Tempestini, pe cai mari!

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Simone TempestiniRaliul SibiuluiCM 2026tempestini
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  • Campionul național absolut Simone Tempestini s-a impus pentru a șaptea oară consecutiv în Raliul Sibiului și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general, după primele cinci etape ale sezonului.

Etapa de la Sibiu a marcat și debutul pe macadam al Campionatului Național de Raliuri din acest an, după ce primele patru runde s-au desfășurat pe asfalt. Cu 49 de echipaje la start, Raliul Sibiului a debutat cu o super specială în centrul municipiului, unde au fost prezenți câteva mii de spectatori.

Simone Tempestini a câștigat Raliul Sibiului pentru a șaptea oară consecutiv

Tempestini a preluat conducerea încă din primii kilometri, cedând fotoliul de lider doar la finalul probei speciale cu numărul 3, când a fost depășit temporar de Norbert Maior cu doar 8 zecimi de secundă. La volanul unui Skoda Fabia RS Rally2, având-o în dreapta pe Carmen Poenaru, campionul s-a impus în 7 dintre cele 10 probe speciale și a ajuns la finiș cu timpul de 01:33:36,1.

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Poziția secundă a fost ocupată tot de un echipaj al Napoca Rally Academy, format din frații Norbert Maior și Francesca Maior, pe un Citroën C3 Rally2. Maior a dus lupta cu Tempestini pe fiecare kilometru și a câștigat chiar trei probe speciale, însă șansele sale la victorie au fost compromise de două pene de cauciuc, suferite pe probele speciale 6 și 10, care l-au întârziat cu aproximativ un minut și jumătate de fiecare dată.

Astfel, la finalul celor peste 120 de kilometri de macadam parcurși în jurul Sibiului, diferența dintre cei doi a fost de 3 minute și 26,4 secunde.

Podiumul clasamentului general a fost completat de echipajul format din Sebastian Scîrlet și Sergiu Itu (Citroën C3 Rally2). Cei doi au încheiat etapa în 01:39:21,7, la 5 minute și 45,6 secunde în urma lui Simone Tempestini.

Simone Tempestini: "A fost așa cum mă așteptam, un raliu plin de intensitate, în care cea mai mică greșeală te poate scoate din joc"

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale Raliului Sibiului a fost proba specială de noapte Șanta, unde mii de fani au venit să-i încurajeze pe piloți în drumul lor spre finiș, oferind imagini memorabile.

„A fost așa cum mă așteptam, un raliu plin de intensitate, în care cea mai mică greșeală te poate scoate din joc. Din fericire, nu a fost cazul pentru mine și Carmen în acest weekend. Ne-am bucurat de motorsport, iar faptul că a fost atât de multă lume pe probe înseamnă foarte mult pentru noi”, a declarat Tempestini după victorie.

În urma succesului de la Sibiu, Simone Tempestini ocupă primul loc în clasamentul general după primele cinci etape, cu 174 de puncte. Pe poziția a doua se află Andrei Gîrtofan, cu 127,6 puncte, iar Norbert Maior completează podiumul, cu 124,6 puncte, având însă o etapă mai puțin disputată.

Următoarea etapă din Campionatul Național de Raliuri va fi Raliul Iașului, programat în perioada 5-6 septembrie, tot pe macadam.

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