Alvaro Morata, căpitanul Spaniei, a semnat un contract valabil pentru patru ani cu formația din Serie A, după ce milanezii au achitat clauza de reziliere de 13 milioane de euro către Atletico Madrid.

Morata va primi un salariu anual de aproximativ 5 milioane de euro la formația italină, cu posibilitatea prelungirii contractului pentru încă un sezon.

Transferul a fost facilitat de Zlatan Ibrahimovic, actualul director sportiv al clubului, care l-a convins pe atacantul spaniol să semneze, în ciuda intenției inițiale a lui Morata de a rămâne la Atletico.

????⚫️✍???? Álvaro Morata has signed his contract as new AC Milan player until June 2028 plus option for further year.

“I can’t wait to get started”, Morata says. https://t.co/oH7Ggp2U1A