După Macalou (4) și Jovo Lukic (27), ardelenii au închis tabela în repriza secundă prin Andrei Coubiș (70) și Drammeh (75).

Evoluția fundașului central de 22 de ani l-a impresionat pe Florin Prunea, care l-a lăudat în direct la Digi Sport.

Florin Prunea, dat pe spate de Coubiș: „Foarte bun”

Fostul internațional consideră că „U” Cluj a dat lovitura cu împrumutul tânărului de la AC Milan.

„Aș vrea să-l remarc pe ăsta micu’, pe Coubiș, care mi se pare că de la meci la meci crește. Foarte bun. Pentru vârsta lui arată personalitate. Se vede că a crescut undeva bine. Nu îi este frică, pune mingea jos, deposedează foarte bine. Mie îmi place foarte mult de copilul ăsta”, a declarat Prunea.

Coubiș este împrumutat până la finalul sezonului, iar clujenii îl pot transfera definitiv pentru 125.000 de euro.

La scurt timp după laudele primite, fundașul a punctat din nou, ajungând la două goluri în tricoul „studenților”.

În urma succesului, „U” Cluj a urcat la 51 de puncte și ocupă locul 4, în timp ce Oțelul rămâne pe 10, cu 41 de puncte.