Lider este Universitatea Craiova, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52.

În spate vin Universitatea Cluj (51), CFR Cluj (47) și surpriza FC Argeș (46), ultima poziție de play-off. Campioana en-titre, FCSB, este abia pe locul 10.

Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren”

Giani Kiriță, fost campion cu Dinamo, a vorbit despre lupta la titlu și a indicat favorita. „Din câte arată pe teren, se pare că Universitatea Craiova e favorită la titlu. Dar, există un dar! Poate și doresc din suflet ca Dinamo să ia campionatul anul ăsta”, a declarat Kiriță pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo joacă duminică, 1 martie, de la ora 18:00, contra celor de la FC Argeș, partidă care va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova întâlnește vineri, 28 februarie, de la ora 15:00, ultima clasată, Metaloglobus București, meci transmis, de asemenea, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.