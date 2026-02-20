UEFA a anunţat miercuri deschiderea unei anchete privind comportamentul argentinianului Gianluca Prestianni, de la Benfica, acuzat de Vinicius că l-ar fi numit „maimuţă” cu o zi înainte, de la meciul de la Lisabona, câştigat cu 1-0 de Real Madrid.

CBF solicită UEFA o anchetă „aprofundată”

Într-un comunicat, CBF a precizat că a trimis scrisori către UEFA şi FIFA solicitând „sancţiuni severe pentru persoanele implicate în acest nou caz de rasism împotriva lui Vinicius”.

Semnată de preşedintele său, Samir Xaud, scrisoarea adresată UEFA solicită o anchetă „aprofundată” care să conducă la o sancţiune „exemplară”. Organismul european trebuie să „adopte toate măsurile necesare pentru a identifica şi pedepsi vinovaţii de insulte rasiste”, adaugă CBF, scrie News.ro.

Federaţia braziliană a salutat, de asemenea, gestul preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, care a afirmat că „nu există absolut niciun loc pentru rasism” în fotbal şi a cerut ca vinovaţii să răspundă pentru faptele lor. Cu toate acestea, a solicitat FIFA să asigure „urmărirea” cazului.

Real Madrid a anunţat joi că a transmis UEFA „toate dovezile disponibile” referitoare la incident. Acuzaţiile au fost negate de Prestianni pe contul său de Instagram, dar sunt susţinute în special de atacantul Real Madrid, Kylian Mbappé.

Cele două echipe se vor întâlni miercurea viitoare pe stadionul Santiago Bernabéu, din Madrid, pentru meciul retur al play-off-ului.