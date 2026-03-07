Singurul sportiv paralimpic reprezentând Iranul angajat la Jocurile de la Milano-Cortina este nevoit să se retragă din competiţie din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Conflictul militar, declanșat de sâmbătă trecută, îl împiedică pe schiorul Abulfazl Khatibi Mianaei să călătorească în Italia. Anunțul a fost făcut de Comitetul Internaţional Paralimpic (IPC), potrivit Agerpres.

"Este cu adevărat dezamăgitor pentru sportul mondial şi în special pentru Abulfazl Khatibi Mianaei că nu poate călători în siguranţă la a treia sa ediţie a Jocurilor Paralimpice de Iarnă la Milano-Cortina 2026", a declarat Andrew Parsons, preşedintele IPC, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere.

În urma retragerii lui Abulfazl Khatibi Mianaei, ceremonia de deschidere, de la Verona, s-a desfășurat fără un steag al Iranului.