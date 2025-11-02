VIDEO La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0

La câte goluri în La Liga a ajuns Kylian Mbappe după dubla din Real Madrid - Valencia 4-0
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Madrilenii sunt lideri în campionatul iberic.

Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Valencia, în etapa a 11-a din La Liga.

Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Kylian Mbappe, în minutul 19. 

Tot Kylian Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43. 

Mbappe a ajuns astfel la 13 goluri înscrise în cele 11 meciuri jucate în actualul sezon din La Liga!

Jude Bellingham a înscris însă un minut mai târziu şi a stabilit scorul pauzei, 3-0. 

În partea secundă, Los Blancos au mai marcat o singură dată, în minutul 82, prin Alvaro Carreras.

Clasamentul din La Liga

Real Madrid ocupă primul loc în clasament, cu 30 de puncte, iar Valencia este a 18-a, cu 9 puncte.

