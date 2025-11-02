Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Valencia, în etapa a 11-a din La Liga.

Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Kylian Mbappe, în minutul 19.

Tot Kylian Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43.

Mbappe a ajuns astfel la 13 goluri înscrise în cele 11 meciuri jucate în actualul sezon din La Liga!

