Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur! Francezul a primit trofeul la Madrid

Întreaga echipă Real Madrid s-a adunat vineri pentru a-l onora pe Kylian Mbappe şi pentru a fi martor la înmânarea primei sale Ghete de Aur europene. A fost un „moment semnificativ” pentru atacantul francez, care intenţionează să „ajute Real să câştige fiecare trofeu posibil”.

A fost prezentă întreaga echipă de conducere a madrilenilor, condusă de Florentino Perez. De asemenea, au fost prezenţi Xabi Alonso şi întregul lot, cu excepţia lui Dani Carvajal, care a lipsit din cauza unei accidentări.

Real Madrid a organizat ceremonia în loja prezidenţială de pe stadionul Santiago Bernabeu, în faţa a peste 200 de persoane, inclusiv Wilfrid Mbappé, tatăl jucătorului.

Golgheter în La Liga sezonul trecut, cu 31 de goluri în 34 de apariţii, Mbappe declarat: „Este prima dată când câştig acest premiu, care înseamnă foarte mult pentru mine ca atacant. Avem un grup incredibil şi sper să câştigăm multe trofee anul acesta, pentru că trofeele cele mai importante sunt cele de echipă. Şi cred că, cu toţi oamenii pe care îi văd aici, putem câştiga multe”, a spus el în faţa coechipierilor săi.

News.ro

