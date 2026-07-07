Reacția lui Leo Messi după ce Argentina a făcut remontada cu Egipt: ”Un meci nebun!”

Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul”

”Puricele” a fost cel care a dat startul revenirii, când a centrat perfect pentru golul reușit de Cristian Romero. Apoi multiplul câștigător al Balonului de Aur și-a trecut în cont și un gol, o execuție superbă din prima.

Scorul final a fost stabilit de Enzo Fernandez, care a marcat dintr-o centrare superbă a lui Lautaro Martinez.

După meci, Leo Messi, care a ajuns la opt goluri la această ediția a Cupei Mondiale, s-a declarat extrem de fericit pentru calificare, însă a remarcat că partida cu Egipt a fost extrem de complicată.

”Sunt fericit că ne-am calificat. Sunt foarte fericit pentru modul în care ne-am calificat. A fost foarte greu, mai ales când aveau un avantaj de 2-0. Am reușit să lucrăm împreună și am câștigat.

Este Cupa Mondială, toate meciurile pot fi asemănătoare. Sunt fericit pentru colegii mei, pentru familia mea și pentru oamenii care ne-au urmărit de acasă. Nu este niciodată ușor să revii după ce ești condus cu 2-0. Acest grup nu renunță niciodată, luptăm până la final.

Am avut șansă la golul lui Romero, apoi a venit și al doilea și am reușit să revenim. A fost un meci nebun, dar sunt extrem de fericit, mai ales pentru oamenii care pot sărbători alături de noi calificarea”, a spus Lionel Messi.