Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia

Fiorentina, locul 15 în ultima ediție din Serie A, a bătut palma cu Tottenham pentru împrumutul lui Radu Drăgușin pentru un sezon, cu obligație de transfer definitiv în schimbul sumei de aproximativ 25 de milioane de euro.

Lamberto Zauli, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin de la Juventus U23: "Accidentarea i-a întrerupt ascensiunea remarcabilă"

Revenirea lui Drăgușin în Italia a fost comentată și de Lamberto Zauli (54 de ani), fostul antrenor al românului de la Juventus U23.

"Cu siguranță s-a maturizat și a făcut câțiva pași foarte importanți. S-a antrenat intens alături de prima echipă a lui Juventus, apoi a făcut marele pas la Tottenham. Din păcate, această accidentare i-a întrerupt ascensiunea remarcabilă", a spus Lomberto Zauli, într-un interviu pentru FirenzeViola, citat de TMW.

Zauli, sfat pentru Drăgușin: "Să fie atent ca încrederea să nu se transforme în aroganță"

Zauli, care a antrenat ultima dată la Perugia, a vorbit despre principalele calități ale internaționalului român și i-a dat un sfat fostului său elev.

"Radu e un jucător impunător din punct de vedere fizic, dar în același timp este foarte orientat spre construcție. Poate atinge o viteză foarte bună și este deja titular la naționala României. Cred că Fiorentina reprezintă un pas important pentru el, deoarece nu joacă în mod constant, așa că trebuie să vină cu atitudinea potrivită aici. Marcajul este principalul său atu. Știe fotbal și e genul de fundaș care câștigă duelurile directe cu adversarii.

A demonstrat imediat o personalitate puternică și multă încredere în sine. Trebuie doar să fie atent ca această încredere să nu se transforme în aroganță. Vorbim despre un jucător care ne arătase deja unde își dorește să ajungă. Când o echipă precum Tottenham te cumpără, înseamnă că ești deja un jucător consacrat. Obiectivul lui este să ajungă mereu în vârf", a mai spus Zauli.