Partida se îndrepta către cele două reprize de prelungiri, dar Mikel Merino a dat lovitura în minutul 90+1 din pasa lui Ferran Torres, astfel că trupa lui Luis de la Fuente s-a calificat în sferturi, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Statele Unite și Belgia.

Cristiano Ronaldo, nota 6.8 la ultimul meci la Campionatul Mondial

Până la final, portughezii au alergat după golul egalizator și au bifat câteva ocazii periculoase, dar n-au reușit să-l învingă pe Unai Simon.

Astfel, Cristiano Ronaldo și colegii săi pleacă acasă încă din optimi, iar pentru starul lusitan a fost ultimul meci la Mondial, așa cum a anunțat chiar înainte de această partidă.

În această partidă, CR7 a fost notat cu 6.8 de portalul de specialitate Sofascore. Fostul star de la Manchester United, Real Madrid și Juventus a bifat trei șuturi și o ocazie bună în prima parte a jocului.

„”Vreau să mă bucur de ea cât mai mult posibil, pentru că va fi ultima mea Cupă Mondială, da”, spunea Ronaldo, înainte de această partidă.

Portugalia - Spania | Echipele de start: