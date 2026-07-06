GALERIE FOTO Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Cristiano Ronaldo, imediat după eliminarea de la Mondial

Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Cristiano Ronaldo, imediat după eliminarea de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Portugalia și Spania s-a încheiat cu scorul de 0-1.

TAGS:
Cristiano RonaldoPortugaliaPORTUGALIA - SPANIA
Din articol

Partida se îndrepta către cele două reprize de prelungiri, dar Mikel Merino a dat lovitura în minutul 90+1 din pasa lui Ferran Torres, astfel că trupa lui Luis de la Fuente s-a calificat în sferturi, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Statele Unite și Belgia.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a evoluat în ultima sa partidă la Campionatul Mondial. Chiar înainte de această partidă a anunțat că, în cazul în care Portugalia va fi eliminată, acesta va fi ultimul său turneu final în tricoul Portugaliei.

Cristiano Ronaldo, vizibil emoționat după eliminarea de la Mondial

Imediat după fluierul de final, toate camerele au fost pe CR7. Chiar dacă, la început, a părut echilibrat, portughezul nu și-a putut stăpâni lacrimile. După ce i-a salutat pe adversarii săi, acesta a mers să-și salute fanii.

  • Imago1079252366
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Vreau să mă bucur de ea cât mai mult posibil, pentru că va fi ultima mea Cupă Mondială, da”, spunea Ronaldo, înainte de această partidă.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei sunt fabuloase. A bifat 233 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 146 de ori și să ofere alte 46 de pase decisive.

A reușit să cucerească și trei trofee alături de naționala țării sale: EURO 2016, dar și UEFA Nations League în 2019 și 2025.

Portugalia - Spania | Echipele de start:

  • Portugalia: D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - P. Neto, Fernandes, J. Felix - Ronaldo
  • Rezerve: J. Sa, R. Silva, T. Araujo, F. Conceicao, Dalot, G. Guedes, G. Inacio, R. Leao, R. Neves, M. Nunes, G. Ramos, Samu Costa, N. Semedo, B. Silva, Trincao
  • Spania: U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Rezerve: D. Raya, J. Garcia, E. Garcia, Gavi, Grimaldo, B. Iglesias, M. Llorente, Merino, V. Munoz, Pino, Pubill, F. Ruiz, F. Torres, N. Williams, Zubimendi
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
ULTIMELE STIRI
Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania!
Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania!
Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”
Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

Ce se întâmplă cu FCSB!? Minus 27.500.000 de € pentru echipa lui Gigi Becali

Ce se întâmplă cu FCSB!? Minus 27.500.000 de € pentru echipa lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania!
Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania!
Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB
Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB
Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”
Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial
Lamine Yamal, record în Portugalia - Spania!
Lamine Yamal, record în Portugalia - Spania!
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!