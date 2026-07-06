Partida se îndrepta către cele două reprize de prelungiri, dar Mikel Merino a dat lovitura în minutul 90+1 din pasa lui Ferran Torres, astfel că trupa lui Luis de la Fuente s-a calificat în sferturi, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Statele Unite și Belgia.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a evoluat în ultima sa partidă la Campionatul Mondial. Chiar înainte de această partidă a anunțat că, în cazul în care Portugalia va fi eliminată, acesta va fi ultimul său turneu final în tricoul Portugaliei.

Cristiano Ronaldo, vizibil emoționat după eliminarea de la Mondial

Imediat după fluierul de final, toate camerele au fost pe CR7. Chiar dacă, la început, a părut echilibrat, portughezul nu și-a putut stăpâni lacrimile. După ce i-a salutat pe adversarii săi, acesta a mers să-și salute fanii.