Atacantul de 26 de ani, împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, are șanse să ajungă într-un alt campionat după doar câteva luni.

Deși a prins doar 7 meciuri în Turcia și nu a marcat niciun gol, numele său a reapărut pe lista unei formații importante: Șahtior Donețk, fosta echipă pregătită ani la rând de Mircea Lucescu.

Denis Drăguș, dorit de Șahtior Donețk

Presa turcă scrie că Arda Turan, instalat în vară pe banca lui Șahtior, vrea să-l transfere pe Drăguș. Site-ul takagazete.com.tr notează că tehnicianul de 38 de ani urmărește mai mulți jucători de la Trabzonspor și Eyupspor, iar Drăguș se află printre priorități.

„Arda Turan face o razie surpriză la Trabzonspor. Mutări iminente pentru Drăguș și Sikan”, scriu turcii, care menționează că și Danylo Sikan se află pe lista lui Șahtior.

Drăguș a bifat până acum 207 meciuri la seniori, cu 46 de goluri marcate, și a evoluat pentru Viitorul, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor. Șahtior conduce campionatul cu 27 de puncte după 12 etape.

