Andrei Rațiu a avut o evoluție solidă în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0, în care echipa sa a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în finala Conference League.

Andrei Rațiu, evoluție solidă în Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0

Fundașul dreapta al naționalei României s-a prezentat solid împotriva formației franceze, iar evaluarea sa ilustrează modul în care s-a descurcat.

Rațiu a primit pentru jocul său din partea portalului SofaScore nota 7.3, printre cele mai mari de pe teren.

Statistica lui Rațiu

Apărătorul lateral a înregistrat cinci intrări prin alunecare corecte din tot atâtea încercări, două intercepții, o ieșire din apărare cu mingea la picior, un șut blocat și trei recuperări.

Andrei Rațiu a avut, de asemenea, un procentaj al paselor corecte de 81%, 26 din 32.

Returul Strasbourg - Rayo Vallecano este programat să se desfășoare pe 7 mai, miercurea viitoare, de la ora 22:00.