Lionel Messi (38 de ani) a jucat ultimul meci în MLS înainte de startul Cupei Mondiale, iar starul Argentinei a suferit o accidentare care îi dă emoții înaintea turneului final.

Cu 17 zile înainte de startul Cupei Mondiale, Inter Miami a învins-o cu un scor de tenis pe Philadelphia Union, 6-4. Lionel Messi a fost titular, însă MVP-ul partidei a fost Luis Suarez, care a reușit o triplă.

Messi nu a terminat partida pe teren. În minutul 73, argentinianul a acuzat dureri la nivelul coapsei, a fost înlocuit cu Mateo Silvetti și a plecat direct la vestiare.

Fotbalistul care a cucerit de 8 ori Balonul de Aur ar fi suferit o leziune la nivelul ischiogambierilor. Din acest motiv, Messi a solicitat să fie schimbat pentru a nu risca ca situația să se agraveze și să rateze Cupa Mondială, scrie publicația argentiniană TyC Sports.

Messi așteaptă rezultatul testelor

De asemenea, Guillermo Hoyos, antrenorul lui Inter Miami, a transmis că accidentarea lui Messi a apărut din cauza oboselii și că schimbarea a fost efectuată doar ca măsură de precauție.

Messi urmează acum să fie supus unor teste medicale pentru a se stabili cu exactitate dacă accidentarea este una serioasă. Momentul de cumpănă vine cu ceva mai mult de 3 săptămâni înaintea primului meci al Argentinei de la Cupa Mondială.

Campioana mondială en-titre va juca în grupa J la turneul final, alături de Algeria, Austria și Iordania.

