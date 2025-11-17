Prima măsură pregătită de Ungaria după ce a fost eliminată incredibil din cursa pentru Mondial: "Schimbări de reguli"

Înaintea meciului decisiv de duminică, Ungaria avea nevoie de cel puțin o remiză contra Irlandei pentru a-și asigura locul 2 în grupa F, care ar fi dus-o la baraj. Maghiarii au condus cu 1-0 și 2-1, dar s-au văzut învinși după ce Troy Parrott a reușit să își treacă în cont un hat-trick în minutul 90+6, la ultima fază a jocului.

Ungaria ar putea înăspri regulile pentru cluburi după ce a ratat CM 2026



Spre deosebire de România, care și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor, Ungaria nu va putea participa nici măcar la barajul din martie, astfel că a spus deja adio Mondialului de vara viitoare.



Sándor Csányi, președintele Federației Maghiare de Fotbal, a făcut câteva declarații la scurt timp după eșecul absolut dramatic împotriva Irlandei, făcând referire inclusiv la o regulă care a stârnit multe critici în Ungaria.



"Eram foarte încrezător că vom merge la baraj pentru că inclusiv un egal ne-ar fi fost favorabil



Dacă regula 5/1, pe care Guvernul o consideră foarte importantă și pentru care am fost criticați foarte mult, ar fi fost introdusă mai devreme sau ar fi fost mai strictă, atunci naționala Ungariei poate că ar fi avut deja parte de mai mult succes.



Sperăm ca prin schimbări de reguli și prin munca academiilor să jucăm bine în următoarea campanie din Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, având în vedere că pentru noi Mondialul din 2026 nu mai e un subiect de actualitate", a spus președintele Sándor Csányi, potrivit Nemzeti Sport.