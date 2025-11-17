Prima măsură pregătită de Ungaria după ce a fost eliminată incredibil din cursa pentru Mondial: "Schimbări de reguli"

Prima măsură pregătită de Ungaria după ce a fost eliminată incredibil din cursa pentru Mondial: Schimbări de reguli CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ungaria nu mai are nicio șansă de a participa la Cupa Mondială din 2026, după ce a fost învinsă dramatic de Irlanda, duminică, chiar la Budapesta, scor 2-3.

TAGS:
UngariaCM 2026Sándor Csányi
Din articol

Înaintea meciului decisiv de duminică, Ungaria avea nevoie de cel puțin o remiză contra Irlandei pentru a-și asigura locul 2 în grupa F, care ar fi dus-o la baraj. Maghiarii au condus cu 1-0 și 2-1, dar s-au văzut învinși după ce Troy Parrott a reușit să își treacă în cont un hat-trick în minutul 90+6, la ultima fază a jocului.

Ungaria ar putea înăspri regulile pentru cluburi după ce a ratat CM 2026

Spre deosebire de România, care și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor, Ungaria nu va putea participa nici măcar la barajul din martie, astfel că a spus deja adio Mondialului de vara viitoare.

Sándor Csányi, președintele Federației Maghiare de Fotbal, a făcut câteva declarații la scurt timp după eșecul absolut dramatic împotriva Irlandei, făcând referire inclusiv la o regulă care a stârnit multe critici în Ungaria.

"Eram foarte încrezător că vom merge la baraj pentru că inclusiv un egal ne-ar fi fost favorabil

Dacă regula 5/1, pe care Guvernul o consideră foarte importantă și pentru care am fost criticați foarte mult, ar fi fost introdusă mai devreme sau ar fi fost mai strictă, atunci naționala Ungariei poate că ar fi avut deja parte de mai mult succes.

Sperăm ca prin schimbări de reguli și prin munca academiilor să jucăm bine în următoarea campanie din Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, având în vedere că pentru noi Mondialul din 2026 nu mai e un subiect de actualitate", a spus președintele Sándor Csányi, potrivit Nemzeti Sport.

Regula 5/1, în vigoare din acest sezon

Regula 5/1 la care a făcut referire Sándor Csányi a fost introdusă în fotbalul maghiar din acest sezon și presupune bonusuri financiare generoase pentru cluburile din prima ligă care folosesc 5 jucători maghiari, dintre care unul U21.

Echipele care nu îndeplinesc acest criteriu pierd aproximativ 1.250.000 de euro din partea Guvernului Ungariei

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița Rom&acirc;niei. Un petrolier arde &icirc;n dreptul localității Plauru
ULTIMELE STIRI
Giampiero Ventura a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Giampiero Ventura a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Final nedemn pentru Lucescu: selecționerul riscă să aibă soarta lui Anghel Iordănescu
Final nedemn pentru Lucescu: selecționerul riscă să aibă soarta lui Anghel Iordănescu
Fără milă! Fostul elev cere demisia lui Mircea Lucescu: &bdquo;Vremea ta a trecut&rdquo;
Fără milă! Fostul elev cere demisia lui Mircea Lucescu: „Vremea ta a trecut”
Haaland dezvăluie ce a pățit &icirc;n Italia: A &icirc;nceput să mă atingă pe fund. L-am &icirc;ntrebat ce face
Haaland dezvăluie ce a pățit în Italia: "A început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face"
Mihai Stoica, &icirc;ngrozit de ce au putut face rom&acirc;nii &icirc;naintea meciului cu Bosnia: &bdquo;Nu se poate așa ceva!&ldquo;
Mihai Stoica, îngrozit de ce au putut face românii înaintea meciului cu Bosnia: „Nu se poate așa ceva!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu face parte din normalitate&rdquo;

Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România: ”Nu face parte din normalitate”

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Mondial!

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland & co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Au pregătit oferta: 100.000.000&euro; pentru transferul lui Arda Guler!

Au pregătit oferta: 100.000.000€ pentru transferul lui Arda Guler!

Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: &bdquo;Mirosea a băutură de la 3 metri!&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: „Mirosea a băutură de la 3 metri!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: &rdquo;Nu mai poate să stea&rdquo;

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: ”Nu mai poate să stea”



Recomandarile redactiei
Final nedemn pentru Lucescu: selecționerul riscă să aibă soarta lui Anghel Iordănescu
Final nedemn pentru Lucescu: selecționerul riscă să aibă soarta lui Anghel Iordănescu
Haaland dezvăluie ce a pățit &icirc;n Italia: A &icirc;nceput să mă atingă pe fund. L-am &icirc;ntrebat ce face
Haaland dezvăluie ce a pățit în Italia: "A început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face"
Fără milă! Fostul elev cere demisia lui Mircea Lucescu: &bdquo;Vremea ta a trecut&rdquo;
Fără milă! Fostul elev cere demisia lui Mircea Lucescu: „Vremea ta a trecut”
Mihai Stoica, &icirc;ngrozit de ce au putut face rom&acirc;nii &icirc;naintea meciului cu Bosnia: &bdquo;Nu se poate așa ceva!&ldquo;
Mihai Stoica, îngrozit de ce au putut face românii înaintea meciului cu Bosnia: „Nu se poate așa ceva!“
Neluțu Sabău, &icirc;n locul lui Mircea Lucescu la națională? Replica antrenorului
Neluțu Sabău, în locul lui Mircea Lucescu la națională? Replica antrenorului
Alte subiecte de interes
Ungurii și-au făcut calculele: c&acirc;te medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck răm&acirc;ne neatins! C&acirc;te locuri a cobor&acirc;t naționala Ungariei &icirc;n clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
&bdquo;Bijuteria ascunsă&rdquo; a Romei pe care mulți turiști o ratează. Acolo a fost filmată o scenă a unui film de succes

stirileprotv „Bijuteria ascunsă” a Romei pe care mulți turiști o ratează. Acolo a fost filmată o scenă a unui film de succes

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița Rom&acirc;niei. Un petrolier arde &icirc;n dreptul localității Plauru

stirileprotv Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Rom&acirc;nia, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

stirileprotv România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!