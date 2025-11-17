Înaintea meciului decisiv de duminică, Ungaria avea nevoie de cel puțin o remiză contra Irlandei pentru a-și asigura locul 2 în grupa F, care ar fi dus-o la baraj. Maghiarii au condus cu 1-0 și 2-1, dar s-au văzut învinși după ce Troy Parrott a reușit să își treacă în cont un hat-trick în minutul 90+6, la ultima fază a jocului.

Irlandezul Kevin Doyle, explozie de bucurie după ce Ungaria a fost răpusă la Budapesta

Bucuria a fost una uriașă în Irlanda, iar în studioul televiziunii RTE Sports au fost surprinse imagini virale imediat după golul al treilea marcat de Parrott la Budapesta.

Pe rețelele sociale a apărut o filmare în care fostul internațional irlandez Kevin Doyle (42 de ani), acum analist TV, aleargă prin studio de fericire și face un comentariu nepotrivit la adresa căpitanului Ungariei, Dominik Szoboszlai: "Ia-o p-asta, nenorocitule de la Liverpool", ar fi spus Doyle, potrivit Mirror. (VIDEO AICI).



Presa maghiară s-a arătat revoltată de comportamentul fostului jucător de Wolverhampton sau Reading și așteaptă acum o reacție oficială din partea postului de televiziune.



"Comportament dezgustător într-un studio din Irlanda", au titrat maghiarii de la Origo, care au mi scris: "Kevin Doyle a făcut o remarcă obscenă la adresa lui Dominik Szoboszlai. Cum e posibil așa ceva?".

