După calificarea în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League, campioana României a contribuit decisiv la urcarea țării noastre în clasamentul coeficienților UEFA.
Oltenii au trecut fără emoții de ML Vitebsk, cu 5-1 la general, iar rezultatele din primele meciuri europene au propulsat România în Top 20 al ierarhiei continentale.
Universitatea Craiova a adus 0,625 puncte României
După victoria cu 4-1 din tur, Universitatea Craiova s-a impus și în retur, scor 1-0, prin golul marcat de Nicușor Bancu în prelungiri. Cele două succese au adus două puncte de coeficient, iar remiza obținută de U Cluj cu Dinamo Kiev a mai adăugat încă 0,5 puncte.
În total, România a acumulat 0,625 puncte în clasamentul coeficienților UEFA, suficient pentru a urca pe locul 20, peste Austria, Croația și Ucraina, potrivit Football Meets Data.
FCSB și CFR Cluj intră acum în cursă
România poate continua ascensiunea în clasamentul UEFA, deoarece FCSB și CFR Cluj nu și-au început încă parcursul european. Cele două formații vor intra direct în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League.
Universitatea Craiova își continuă aventura în Champions League împotriva campioanei Bulgariei, Levski Sofia. Prima manșă este programată pe 21 iulie, la Sofia, iar returul se va disputa pe 28 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”.