După calificarea în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League, campioana României a contribuit decisiv la urcarea țării noastre în clasamentul coeficienților UEFA.

Oltenii au trecut fără emoții de ML Vitebsk, cu 5-1 la general, iar rezultatele din primele meciuri europene au propulsat România în Top 20 al ierarhiei continentale.

Universitatea Craiova a adus 0,625 puncte României

După victoria cu 4-1 din tur, Universitatea Craiova s-a impus și în retur, scor 1-0, prin golul marcat de Nicușor Bancu în prelungiri. Cele două succese au adus două puncte de coeficient, iar remiza obținută de U Cluj cu Dinamo Kiev a mai adăugat încă 0,5 puncte.