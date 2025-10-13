Naționala României urcă 6 locuri în clasamentul FIFA, după cele două succese din luna octombrie, 2-1 cu Republica Moldova și 1-0 cu Austria. „Tricolorii” revin, astfel, în Top 50 mondial, pe poziția 45.

Este cea mai bună clasare din ultimele luni pentru echipa lui Edi Iordănescu, care a fost în septembrie pe locul 51.

România va încheia campania de calificare la Mondialul din 2026 în noiembrie, cu două partide decisive: Bosnia (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă).

România, încă în lupta pentru baraj

După victoria dramatică din meciul cu Austria, decisă de golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5, „tricolorii” păstrează șanse reale la locul secund din grupă, care duce la baraj.

România are acum 10 puncte, în spatele Austriei (16) și Bosniei (13). Calificarea directă este încă posibilă, dar depinde de un scenariu aproape perfect: România să câștige ambele partide, iar Austria să piardă cu Cipru și Bosnia.

Chiar și fără locul 2, România are garantată prezența la baraj, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Clasamentul actual din Grupa H: