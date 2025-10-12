Uruguay, calificată la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a învins Republica Dominicană cu 1-0, vineri, la Kuala Lumpur, într-un meci amical.

Bolivia, care va evolua la turneul de baraj intercontinental, a învins Iordania, care este calificată în premieră la CM 2026, cu 1-0, printr-un gol marcat târziu de Robson Matheus (90).

Japonia şi Paraguay, ambele calificate la CM 2026, au încheiat la egalitate, 2-2, la Osaka, ''samuraii albaştri'' egalând in extremis.

Rusia - Iran 2-1 la Volgograd



Rusia a trecut de Iran, echipă calificată la CM 2026, cu 2-1, la Volgograd.

Excluși de FIFA și UEFA din cauza războiului început de dictatorul Vladimir Putin în Ucraina, rușii s-au impus în amicalul cu iranienii grație golurilor marcate de Dmitriy Vorobyov (22) și Aleksey Batrakov (70), după ce adversarii egalaseră prin Amirhossein Hosseinzadeh (48).

