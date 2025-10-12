VIDEO Rusia, exclusă de FIFA și UEFA, a jucat un amical cu o națională calificată la CM 2026!

Rusia, exclusă de FIFA și UEFA, a jucat un amical cu o națională calificată la CM 2026!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Războiul început de dictatorul Vladimir Putin în Ucraina a scos Rusia de pe harta fotbalistică a lumii.

RusiaIranVladimir PutinDmitriy VorobyovAleksey Batrakov
Uruguay, calificată la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a învins Republica Dominicană cu 1-0, vineri, la Kuala Lumpur, într-un meci amical.

Bolivia, care va evolua la turneul de baraj intercontinental, a învins Iordania, care este calificată în premieră la CM 2026, cu 1-0, printr-un gol marcat târziu de Robson Matheus (90).

Japonia şi Paraguay, ambele calificate la CM 2026, au încheiat la egalitate, 2-2, la Osaka, ''samuraii albaştri'' egalând in extremis.

Rusia - Iran 2-1 la Volgograd

Rusia a trecut de Iran, echipă calificată la CM 2026, cu 2-1, la Volgograd.

Excluși de FIFA și UEFA din cauza războiului început de dictatorul Vladimir Putin în Ucraina, rușii s-au impus în amicalul cu iranienii grație golurilor marcate de Dmitriy Vorobyov (22) și Aleksey Batrakov (70), după ce adversarii egalaseră prin Amirhossein Hosseinzadeh (48).

Rezultatelele și marcatorii din meciurile amicale ale echipelor calificate la Mondial

Japonia - Paraguay 2-2

Au marcat: Koki Ogawa 26, Ayase Ueda 90+4, respectiv Miguel Almiron 20, Diego Gomez 64.

Uruguay - Republica Dominicană 1-0

A marcat: Ignacio Laquintana 60.

Bolivia - Iordania 1-0

A marcat: Robson Matheus 90.

Rusia - Iran 2-1

Au marcat: Dmitriy Vorobyov 22, Aleksey Batrakov 70, respectiv Amirhossein Hosseinzadeh 48.

Foto: Tehran Times

Info: Agerpres

Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
