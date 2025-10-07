Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pe primul loc și s-a calificat la Cupa Mondială din 2026. În ultimul joc, 0-1 cu Ecuador, în septembrie, Nicolas Otamendi (37 de ani) a văzut cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător.

Nicolas Otamendi, suspendat pentru primul meci de la CM 2026



Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a confirmat acum că Nicolas Otamendi își va ispăși suspendarea de un meci chiar la Cupa Mondială de anul viitor, astfel că fundașul va fi indisponibil în startul turneului final.



Otamendi spera să își poată ispăși pedeapsa la Finalissima, meciul din martie dintre campioana mondială Argentina și campioana europeană Spania, însă o sursă din cadrul CONMEBOL a transmis pentru Infobae: "Finalissima este o competiție aflată sub jurisdicția CONMEBOL și UEFA, nu FIFA".

Otamendi (128 de meciuri și 7 goluri pentru Argentina) se va retragere de la echipa națională după CM 2026. Din 2020, fundașul central este legitimat la Benfica, echipă la care poartă și banderola de căpitan.



Argentina nu își știe încă adversarele de la CM 2026. Tragerea la sorți este programată pentru 5 decembrie.

