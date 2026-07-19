Donald Trump și-a ales favorita în finala Cupei Mondiale: ”E greu să pariezi împotriva lui!”

Argentina și Franța se înfruntă în această seară, de la 22:00, în marea finală a Cupei Mondiale, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Spania - Argentina, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Lamine Yamal vs Lionel Messi

Înaintea partidei, Donald Trump a dezvăluit pe cine susține în finala Spania - Argentina. Președintele Statelor Unite ale Americii a declarat cu câteva zeci de minute înainte de start că este foarte dificil să pariezi împotriva lui Lionel Messi într-o finală.

”Cel mai puternic om din lume” a fost impresionat de felul în care Messi a reușit să fie decisiv în remontada reușită de Argentina împotriva Angliei.

”Este atât de greu să pariezi împotriva lui Messi. Am văzut acea pasă… sau poate că poate fi numită o pasă decisivă. A fost absolut perfectă.

Desigur, și coechipierul său trebuie să aibă un talent extraordinar pentru a lovi mingea cu capul la acea viteză, dar pasa în sine a fost perfectă.

Dacă exista un loc perfect în care mingea trebuia să ajungă, Messi a trimis-o exact acolo.

Și am urmărit și faza care a precedat momentul respectiv, felul în care a scăpat de fundaș. Era marcat foarte strâns, iar apoi, dintr-o dată, era liber și a jucat mingea cu o măiestrie incredibilă.

De aceea spun: este atât de greu să pariezi împotriva lui Messi. Este un jucător extraordinar”, a spus Donald Trump.