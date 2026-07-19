Donald Trump și-a ales favorita în finala Cupei Mondiale: ”E greu să pariezi împotriva lui!”

Donald Trump și-a ales favorita în finala Cupei Mondiale: ”E greu să pariezi împotriva lui!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Donald Trump va fi prezent la finala Campionatului Mondial și va oferi trofeul echipei câștigătoare.

TAGS:
Cupa MondialaCM 2026ArgentinaSpaniaDonald Trump
Din articol

Argentina și Franța se înfruntă în această seară, de la 22:00, în marea finală a Cupei Mondiale, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Donald Trump și-a ales favorita

  • Donald trump 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înaintea partidei, Donald Trump a dezvăluit pe cine susține în finala Spania - Argentina. Președintele Statelor Unite ale Americii a declarat cu câteva zeci de minute înainte de start că este foarte dificil să pariezi împotriva lui Lionel Messi într-o finală.

”Cel mai puternic om din lume” a fost impresionat de felul în care Messi a reușit să fie decisiv în remontada reușită de Argentina împotriva Angliei.

Este atât de greu să pariezi împotriva lui Messi. Am văzut acea pasă… sau poate că poate fi numită o pasă decisivă. A fost absolut perfectă.

Desigur, și coechipierul său trebuie să aibă un talent extraordinar pentru a lovi mingea cu capul la acea viteză, dar pasa în sine a fost perfectă.

Dacă exista un loc perfect în care mingea trebuia să ajungă, Messi a trimis-o exact acolo.

Și am urmărit și faza care a precedat momentul respectiv, felul în care a scăpat de fundaș. Era marcat foarte strâns, iar apoi, dintr-o dată, era liber și a jucat mingea cu o măiestrie incredibilă.

De aceea spun: este atât de greu să pariezi împotriva lui Messi. Este un jucător extraordinar”, a spus Donald Trump.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
ULTIMELE STIRI
Spania - Argentina, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Lamine Yamal vs Lionel Messi
Spania - Argentina, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Lamine Yamal vs Lionel Messi
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale!
Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale!
Petrolul Ploiești - Dinamo 1-0! „Câinii” cu ocaziile, „lupii” cu golul
Petrolul Ploiești - Dinamo 1-0! „Câinii” cu ocaziile, „lupii” cu golul
El este fundașul dorit de FCSB! A fost prezent la Cupa Mondială
El este fundașul dorit de FCSB! A fost prezent la Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis



Recomandarile redactiei
Spania - Argentina, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Lamine Yamal vs Lionel Messi
Spania - Argentina, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Lamine Yamal vs Lionel Messi
Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale!
Ronaldinho a rupt internetul înaintea finalei Cupei Mondiale!
El este fundașul dorit de FCSB! A fost prezent la Cupa Mondială
El este fundașul dorit de FCSB! A fost prezent la Cupa Mondială
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Decizie ciudată luată chiar înainte de Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale
Decizie ciudată luată chiar înainte de Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale
Alte subiecte de interes
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

stirileprotv Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

stirileprotv Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

stirileprotv Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!