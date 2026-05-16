Teoretic, Manchester City încă merge pe două fronturi, FA Cup și campionat, deși misiunea în Premier League, a devenit foarte dificilă, Arsenal având clar prima șansă. De cealaltă parte, londonezii își pot salva sezonul cu un eventual succes azi, fiindcă în campionat au avut un parcurs rău pentru un colos al fotbalului din insula, doar locul 9 în prezent.

În ultima partidă dintre cele două, echipa lui Pep a surclasat-o pe Chelsea, scor 3-0.

Echipe probabile:

Chelsea

Sanchez - Gusto, Fofana, Colwill, Hato - James, Caicedo - Palmer, Fernandez, Cucurella - Pedro

Antrenor: McFarlane Calum

Manchester City

Trafford - Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly - Gonzalez, Bernardo Silva - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

Antrenor: Pep Guardiola

Favorita caselor de pariuri din Anglia este Manchester City, cu o cotă de 1.75 pentru o victorie în timp regulamentar de joc.

Chelsea are 4.50 la victorie

Egalul - 4.00

City câștigă trofeul - 1.37

Chelsea câștigă trofeul - 3.20

Chelsea câștigă la loviturile de departajare - 14.00

City câștigă la loviturile de departajare - 13.00

În ultimele 10 confruntări directe, Chelsea nu a reușit decât 3 egaluri, City câștigând de 7 ori.

Cei doi tehnicieni s-au întâlnit o singură dată în carierele lor, iar atunci partida a rămas nedecisă.

Chelsea a trecut de Leeds în semifinale, în timp ce “cetățenii” i-au eliminat pe cei de la Southampton.

Finala se joacă ca de fiecare dată pe Wembley, unde sunt așteptați peste 80.000 de spectatori.

Darren England va conduce finala la centru, arbitru care acordă 3,74 cartonașe galbene pe meci, și 0,13 roșii.

Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează