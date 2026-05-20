UPDATE Până în această dimineață, clubul Southampton FC nu a oferit nicio reacție oficială. Ultima postare pe rețelele de socializare este cea despre pregătirea finalei cu Hull City!

Southampton a fost exclusă din barajul pentru promovarea în Premier League, după ce a fost găsită vinovată de spionarea adversarei din semifinalele play-off-ului din Championship, Middlesbrough, a anunţat, marţi, Liga engleză de fotbal (EFL), citată de Reuters.

Finala pentru promovare va fi între Middlesbrough și Hull City

Middlesbrough (foto), care a fost învinsă cu scorul general de 2-1 de Southampton în semifinale, o va înlocui pe Southampton în finala de sâmbătă cu Hull City, în ceea ce este considerat cel mai scump meci de fotbal din lume.

Promovarea în Premier League este estimată a valora circa 200 de milioane de euro în decurs de trei sezoane.

Southampton a primit și o depunctare în viitorul sezon

Southampton a fost şi penalizată cu patru puncte în sezonul viitor de Championship (a doua ligă engleză).

''O comisie disciplinară independentă a exclus-o azi pe Southampton din play-off-ul Championship, după ce clubul a recunoscut că a încălcat mai multe reguli ale EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor echipe'', se arată în comunicatul EFL.

''Efectul deciziei de azi este acela că Middlesbrough este repusă în dreptul pentru play-off-ul 2026 şi va juca finala cu Hull City. Finala rămâne programată pentru sâmbătă 23 mai, ora de start urmând a fi confirmată'', precizează comunicatul.

EFL a confirmat că Southampton (sfinţii) poate face apel la decizie şi că ''părţile lucrează pentru a încerca să rezolve orice apel miercuri 20 mai''.

Middlesbrough, care a cerut excluderea clubului Southampton după ce acesta a filmat antrenamentul dinaintea meciului tur, pe 7 mai, a salutat decizia.

''Consideră că această decizie transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului în privinţa integrităţii şi conduitei sportive'', a comunicat Middlesbrough, conform Agerpres.