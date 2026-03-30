La conferința de presă susținută luni la Zenica, tehnicianul italian a abordat subiectul tensiunilor din jurul lotului. Gennaro Gattuso a spus că situația a fost exagerată și a punctat importanța păstrării liniștii în cadrul lotului național.

„Să lăsăm discuțiile despre polemica cu Dimarco, acelea sunt niște prostii. Am fost proști noi să ne facem rău singuri. Dimarco era acolo cu familia lui, liniștit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Respectul pe care îl avem față de Bosnia este enorm, pentru ceea ce demonstrează pe teren. Apoi fanii... Ei nu au marcat niciodată goluri, mie nu mi s-a întâmplat asta. Am știut mereu că Bosnia are calitate, este o echipă fizică, o simți când vine peste tine. Știe să sufere și știe să joace, iar cei doi atacanți, când trebuie să primească o centrare, știu să se miște foarte bine. Pentru a lega jocul, fac lucruri interesante cu Dzeko. Știu exact ce au de făcut”, a punctat Gattuso.

Laude pentru selecționerul advers

În ceea ce privește afirmațiile omologului său bosniac, Sergej Barbarez, care menționase în glumă că ar fi dispus să pună un „autobuz” în fața porții dacă echipa sa ar fi în avantaj, Gattuso a reacționat relaxat.

„Sergej Barbarez este un mare jucător de poker... Îl apreciez. A jucat ca atacant, cu părul blond, la Leverkusen, la Hamburg. Este un antrenor pregătit, știe să se facă iubit, pătrunde în sufletul fotbaliștilor săi. A fost un jucător important, cu tricoul echipei naționale cred că a strâns 45-47 de meciuri, a marcat mai multe goluri. Glumea? Am înțeles asta din prima. Îi fac un compliment, îmi place foarte mult ca personaj”, a adăugat selecționerul Italiei.