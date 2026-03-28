Naționala pregătită de Gennaro Gattuso s-a calificat în finala barajului după ce a învins Irlanda de Nord cu scorul de 2-0.

Walter Zenga avertizează Italia înaintea barajului cu Bosnia: ”Am antrenat în Balcani!”

Walter Zenga a prefațat partida cu Bosnia și a dezvăluit ce o așteaptă pe Squadra Azzurra la Zenica.

”Am antrenat în Balcani, iar atunci când se joacă astfel de meciuri ele atrag și mai multă atenție și patriotism. Bosnia a pierdut un singur meci acasă, împotriva Austriei, cu 2-1, iar acela a fost cel care a influențat grupa. Acestea sunt lucruri de care trebuie să ții cont”, a spus Walter Zenga, conform TuttoMercatoWeb.

Fostul antrenor de la FCSB și de la Dinamo a vorbit și despre problemele cu care se confruntă Italia la nivel de selecție, iar tehnicianul a numit doi elevi ai lui Cristi Chivu pe care Italia trebuie să se bazeze la baraj.

”Trebuie să adăugăm antrenorul (n.r. pe lista starurilor Italiei), care este adevăratul campion al acestei echipe. În plus, ne confruntăm cu provocarea de a avea atât de puțini italieni de convocat, într-o ligă dominată în mare parte de jucători străini.

Mă gândesc la apărare: la Inter, combinația puternică este Bastoni și Dimarco, dar Gattuso trebuie să joace cu Bastoni ca fundaș central, și asta probabil pentru că nu are alternative”, a adăugat Zenga.