Aroganță italiană înainte de finala pentru CM 2026? Dimarco rupe tăcerea după imaginile devenite virale CM 2026
SPORT.RO
Federico Dimarco a explicat imaginile în care jucătorii Italiei sărbătoresc rezultatul Bosniei din play-off, respingând acuzațiile de aroganță înaintea meciului direct decisiv pentru CM 2026.

Italia și Bosnia-Herțegovina se vor înfrunta marți, 31 martie, pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. În semifinale, „Squadra Azzurra” a trecut de Irlanda de Nord cu 2-0, în timp ce bosniacii au eliminat Țara Galilor la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar.

La scurt timp după meciurile de joi, un videoclip cu fotbaliștii italieni bucurându-se de egalul obținut de bosniaci a devenit viral pe rețelele de socializare, atrăgând critici dure din partea bosniacilor.

Adevărul din spatele imaginilor

Federico Dimarco a ținut să lămurească situația la conferința de presă premergătoare partidei și a oferit contextul clar din spatele clipului apărut în spațiul public.

„Am decis să vin aici și să vorbesc la această conferință de presă pentru că am vrut să subliniez că am un respect uriaș pentru fiecare club și fiecare echipă națională. Câțiva dintre colegii mei de echipă și cu mine am reacționat pur și simplu instinctiv; am sărbătorit egalul așa cum am fi făcut-o cu prietenii noștri. 

Videoclipul a fost filmat într-un mediu în care erau prezenți și membri ai familiei, și copii. Mi se pare puțin neglijent că a fost distribuit. Am citit că am fost descriși ca fiind aroganți... Nu înțeleg cum putem fi așa, având în vedere că nu ne-am calificat la Cupa Mondială de doisprezece ani”, a explicat fundașul stânga.

Totodată, fotbalistul a menționat că a discutat direct cu Edin Dzeko, căpitanul naționalei Bosniei, pentru a elimina orice tensiune înaintea confruntării de marți seara.

„Avem o relație excelentă, am jucat împreună și chiar ne-am întâlnit și în vacanțe. L-am felicitat, el la fel și ne-am urat ca echipa mai bună să câștige”, a mai spus Dimarco.

