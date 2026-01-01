Gabi Balint: "Turcia are 60% șanse în barajul cu România". Secretul adversarilor + Doi jucători remarcați



Gabi Balint (62 de ani), de cinci ori campion cu Steaua București în anii 80, câștigător al Cupei Campionilor Europeni și al Supercupei Europei cu „roș-albaștrii”, consideră că turcii au mai multe avantaje în fața tricolorilor în meciul de baraj care se va disputa pe 26 martie 2026 la Istanbul.



Balint o vede favorită certă pe Turcia în partida de calificare în finala barajului pentru Mondialul de anul viitor. El a depistat mai multe atuuri ale adversarei noastre: „Sincer să fiu, văd un 60-40 pentru turci. În primul rând, ei au o generație bună. Apoi, au avantajul să joace acasă în vacarmul care se va crea pe stadionul lui Beșiktaș. Va fi o nebunie acolo, va fi greu să reziști presiunii incredibile pe care o va pune publicul. Și pentru ei este un meci capital, la fel ca pentru noi. Totuși, ei sunt avantajați în primul rând din acest punct de vedere, al terenului propriu. Dacă se juca pe un teren neutru, poate că dădeam un 58-42 șanse pentru ei”.



„Turcii s-au tacticizat mult”



Fostul internațional cu 34 de selecții și 14 goluri pentru naționala României a lucrat în Turcia în anii 2000. A fost mai întâi secundul lui Mircea Lucescu la Galtasaray, între 1 iulie 2000 și 1 iulie 2001, iar apoi secundul lui Gheorghe Hagi, tot la Galatasaray, între 22 martie 2004 și 28 mai 2005. „Am lucrat acolo și știu care e atmosfera. Au și progresat mult de atunci din punct de vedere fotbalistic. S-au băgat și bani mulți. Eu nu știu de unde s-au băgat atâția bani, dar am impresia că se cam șterg niște datorii din când în când. Așa, cu radiera. Dar, vorbind doar despre fotbal, turcii s-au tacticizat mult în ultimii ani, joacă altceva. Pentru că ei, fiind un popor de oameni foarte luptători, care dau totul pe teren, cam uitau de tactică și pe acolo îi prindeai. De multe ori îi păcăleai. Dar acum, de mai mulți ani, au adus și antrenori buni și au început să tacticizeze”.



Ei au vedete, noi nu prea



Dacă în trecut noi aveam jucători la Real Madrid și la mari echipe ale Europei, acum au ajuns ei pe acolo. Arda Güler (20 de ani) joacă la Real Madrid, Kenan Yildiz (20 de ani) e la Juventus Torino, iar Hakan Çalhanoğlu (31 de ani) apără culorile echipei antrenate de Cristi Chivu, Intyer Milano.



„Au început să aibă jucători creatori, cum e Güler. Ei înainte erau mai mult pe viteză, pe pressing, pe nebunie. Și încă mai sunt. Dar au produs și astfel de fotbaliști tehnici și cerebrali, cum e Çalhanoğlu, un conducător de joc foarte bun”, punctează Balint.



Învingătoarea confruntării dintre Turcia și România va juca în compania câștigătoarei din duelul Slovacia – Kosovo pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic.