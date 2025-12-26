Costel Pană, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro!



O nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro l-a avut invitat pe Costel Pană! Fost fotbalist la Dinamo, el a vorbit și despre echipa națională a României, care la începutul anului 2026 va evolua în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, contra Turciei în primă fază.

Dennis Man, omul care poate face diferenaț în Turcia – România, din barajul pentru Cupa Mondială

Întrebat care este, din punctul său de vedere, cel mai important fotbalist de la echipa națională a României, Costel Pană l-a numit pe Dennis Man. Pe podium i-a mai pus pe Ianis Hagi și pe Nicolae Stanciu.

”Primul e Dennis Man, apoi Ianis Hagi și Stanciu. Stanciu e pe final (n.r. - de carieră), dar mi-a plăcut de fiecare dată când l-am văzut”, a spus Costel Pană la Poveștile Sport.ro.

În acest sezon, Dennis Man a strâns 17 meciuri în toate competițiile, cu patru goluri și cinci pase decisive. Cota sa de piață a ajuns la 13 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Evoluțiile constante din Eredivisie și din Europa i-au adus o creștere importantă de cotă.

Dennis Man, evoluții solide la PSV

Potrivit Transfermarkt, Dennis Man este evaluat acum la 13 milioane de euro, cu trei milioane mai mult față de ultima estimare, realizată în luna iunie, pe vremea când evolua încă la Parma.

Chiar și așa, Man nu a atins încă cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere financiar. Recordul rămâne evaluarea de 17 milioane de euro, atinsă în decembrie 2024.

În ceea ce privește naționala României, Dennis Man este al treilea cel mai valoros jucător. În fața sa se află Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, evaluat la 18 milioane de euro, și Radu Drăgușin, cotat la 22 de milioane de euro.

