Cât costă cel mai ieftin bilet la deschiderea Premier League 2025/26, Liverpool - Bournemouth (LIVE pe VOYO)

Marcu Czentye
Liverpool - Bournemouth e în direct și exclusiv pe VOYO vineri, 15 august, de la ora 22.

Liverpool Bournemouth bilet Premier League
Pentru prima dată de la sărbătorirea titlului de campioană în ediția 2024/25, dar și de la moartea fotbalistului Diogo Jota, „cormoranii” revin pe Anfield Road în fața propriilor suporteri.

Întâlnirea emoționantă nu va marca doar primul „You'll Never Walk Alone” cântat după o pauză de aproape trei luni, ci și o serie de momente comemorative; părinții lui Diogo Jota, soția, Rute și cei trei copii vor fi în tribunele stadionului la meciul de deschidere a Premier League 2025/26.

Liverpool - Bournemouth: cel mai ieftin tichet de acces costă 53 de lei

Stadionul umplut până la refuz e o normalitate nu doar pentru Liverpool, în Premier League. Anfield are o capacitate de 61,276 de locuri, iar cele mai ieftine bilete costă 9 lire (53 de lei).

Acestea sunt vândute la acest preț copiilor de sub 16 ani, dar oricine le poate achiziționa contra aceleiași sume, atât timp cât este dispus să stea în etajul cel mai înalt al stadionului.

Prețuri între 53 și 360 de lei pentru biletele cumpărate fără intermediari

Pentru o perspectivă mai bună asupra jocului, fanii care vor să vadă din spatele porților, dar de la o apropiere mai mare desfășurarea meciului Liverpool - Bournemouth trebuie să plătească 30 de lire (circa 177 de lei).

În tribuna Sir Kenny Dalglish, care oferă cea mai bună experiență de vizionare a jocului, fanii plătesc 61 de lire (360 de lei) pentru a se bucura intens de această confruntare.

Tinerii adulți primesc însă o reducere de 50%, iar fanii cu vârste de peste 45 de ani trebuie să plătească cu 15 lire mai puțin, clubul făcând o reducere de aproximativ 90 de lei.

Get notifications about important news!