Cât costă cel mai ieftin bilet la deschiderea Premier League 2025/26, Liverpool - Bournemouth (LIVE pe VOYO)

Pentru prima dată de la sărbătorirea titlului de campioană în ediția 2024/25, dar și de la moartea fotbalistului Diogo Jota, „cormoranii” revin pe Anfield Road în fața propriilor suporteri.

Întâlnirea emoționantă nu va marca doar primul „You'll Never Walk Alone” cântat după o pauză de aproape trei luni, ci și o serie de momente comemorative; părinții lui Diogo Jota, soția, Rute și cei trei copii vor fi în tribunele stadionului la meciul de deschidere a Premier League 2025/26.

Liverpool - Bournemouth: cel mai ieftin tichet de acces costă 53 de lei

Stadionul umplut până la refuz e o normalitate nu doar pentru Liverpool, în Premier League. Anfield are o capacitate de 61,276 de locuri, iar cele mai ieftine bilete costă 9 lire (53 de lei).

Acestea sunt vândute la acest preț copiilor de sub 16 ani, dar oricine le poate achiziționa contra aceleiași sume, atât timp cât este dispus să stea în etajul cel mai înalt al stadionului.