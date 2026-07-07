Leo Messi, omul-record! A atins încă o bornă incredibilă în meciul cu Egipt

Leo Messi, omul-record! A atins încă o bornă incredibilă în meciul cu Egipt CM 2026
SPORT.RO
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A fost un meci incendiar, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, la Argentina - Egipt.

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Lionel MessiArgentinaEgiptCupa MondialaCM 2026
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Egiptenii au dominat mare parte din partidă și au condus cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Ibrahim (minutul 15) și Ziko (minutul 67).

Messi a doborât încă un record în meciul cu Egipt

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La scorul de 1-0 în favoarea ”Faraonilor”, Messi putea restabili egalitatea, însă legendarul fotbalist a irosit un penalty. 

Totuși, cu doar 10 minute rămase din timpul regulamentar, argentinienii au început remontada. În minutul 79, Cristian Romero a redus din diferență, cu capul, din centrarea lui Lionel Messi. Apoi, patru minute mai târziu, câștigătorul a opt Baloane de Aur și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un șut excelent și a restabilit egalitatea.

În al doilea minut de prelungiri, Enzo Fernandez a înscris din centrarea lui Lautaro Martinez, iar campioana mondială en-titre a făcut remontada.

Pentru Messi este al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii. 

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.

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