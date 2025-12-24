VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia"

România va încerca în 2026 să obțină calificarea la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.

România va juca pe 26 martie contra Turciei, pe Beșiktaș Park, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Învingătoarea din acest duel va avansa în finală, unde va înfrunta în deplasare câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Costel Pantilimon: "Ionuț Radu și-a câștigat poziția de titular la naționala României"

Fostul internațional Costel Pantilimon (38 de ani) crede că România ar trebui să meargă în continuare pe mâna lui Ionuț Radu (28) între buturi. Goalkeeper-ul de la Celta Vigo a fost inclus în echipa ideală a lunii decembrie din LaLiga și a fost titular la prima reprezentativă în ultimele jocuri din toamnă.

"În momentul de față, Ionuț Radu și-a găsit stabilitatea emoțională și sportivă în Spania. Clubul la care este în momentul de față îi oferă încrederea necesară. Se vede în evoluțiile lui, inclusiv la echipa națională. E un moment bun. Sper să-l țină cât mai mult. Noi avem nevoie de el în martie și avem nevoie să aibă evoluțiile la același nivel ridicat ca până acum.

Naționala României are și a avut tot timpul portari de valoare. Îl văd foarte bine și pe Târnovanu, și pe Aioani. Avem de unde alege, dar Ionuț Radu cred că și-a câștigat poziția. A avut evoluții bune și la echipa națională și cred că se va merge pe aceeași formulă ca el să înceapă și meciul cu Turcia", a spus Pantilimon, într-un interviu pentru PRO TV.

Costel Pantilimon: "Turcia nu e atât de speriat. Putem să ne calificăm"

Chiar dacă admite că România are șansa a doua la duelul cu Turcia, fostul goalkeeper de la Manchester City prezintă și argumentele pentru o calificare a tricolorilor la Istanbul.

"Cred că putem trece de Turcia, cu toate că multe meciuri sunt împotriva noastră - că jucăm în deplasare, că va fi un stadion ostil, că au jucători care joacă la echipe mari. Dar depinde de momentul mental în care vom fi noi. Cred că venim după un moment foarte greu, dar am început să ne regăsim o oarecare încredere în forțele proprii. Cred că victoria cu Austria a făcut diferența.

N-aș vrea să uităm că noi avem parte de un antrenor foarte, foarte bun, foarte experimentat. Trebuie să ne folosim la maxim de el. Plecăm cu șansa a doua contra Turciei, dar vorbim de un meci al naționalei care te poate duce la un Campionat Mondial. Plus că mentalitatea turcă nu e mentalitatea nordică. Sunt aproape de noi și nu cred că sunt atât de speriat", a mai spus Pantilimon.

