România va juca pe 26 martie contra Turciei, pe Beșiktaș Park, în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Învingătoarea din acest duel va avansa în finală, unde va înfrunta în deplasare câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Costel Pantilimon: "Ionuț Radu și-a câștigat poziția de titular la naționala României"



Fostul internațional Costel Pantilimon (38 de ani) crede că România ar trebui să meargă în continuare pe mâna lui Ionuț Radu (28) între buturi. Goalkeeper-ul de la Celta Vigo a fost inclus în echipa ideală a lunii decembrie din LaLiga și a fost titular la prima reprezentativă în ultimele jocuri din toamnă.



"În momentul de față, Ionuț Radu și-a găsit stabilitatea emoțională și sportivă în Spania. Clubul la care este în momentul de față îi oferă încrederea necesară. Se vede în evoluțiile lui, inclusiv la echipa națională. E un moment bun. Sper să-l țină cât mai mult. Noi avem nevoie de el în martie și avem nevoie să aibă evoluțiile la același nivel ridicat ca până acum.



Naționala României are și a avut tot timpul portari de valoare. Îl văd foarte bine și pe Târnovanu, și pe Aioani. Avem de unde alege, dar Ionuț Radu cred că și-a câștigat poziția. A avut evoluții bune și la echipa națională și cred că se va merge pe aceeași formulă ca el să înceapă și meciul cu Turcia", a spus Pantilimon, într-un interviu pentru PRO TV.

