Site-ul de revânzare al FIFA are listate patru bilete pentru finala Cupei Mondiale, la un preţ de 2,3 milioane de dolari fiecare (vezi galeria foto), relatează AP.

Locurile în valoare de 2.299.998,85 dolari pentru meciul din 19 iulie de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, sunt situate în spatele uneia dintre porţi, la nivelul inferior, în sectorul 124, rândul 45, locurile 33-36.

FIFA nu controlează prețurile, dar percepe taxă de achiziție și taxă de revânzare

FIFA nu controlează preţurile cerute pe piaţa sa de revânzare/schimb, dar percepe o taxă de achiziţie de 15% de la cumpărătorul fiecărui bilet şi o taxă de revânzare de 15% de la vânzător.

Un loc pe culoar, numărul 33, din sectorul 146, rândul 32 al nivelului inferior, catalogat ca „standard cu acces facil”, era scos la vânzare la preţul de 207.000 de dolari, în timp ce un loc din categoria a doua, situat în ultimul rând al celui de-al treilea nivel superior, era scos la vânzare la preţul de 138.000 de dolari pentru sectorul 310, rândul 26, locul 23. La câţiva metri distanţă, locul 21 are un preţ cerut de 23.000 de dolari.

Cele mai ieftine bilete pentru finală afişate joi pe Marketplace costau 10.923,85 dolari pentru patru locuri situate la patru rânduri de partea de sus a tribunei superioare, în spatele unei porţi, în sectorul 323, rândul 23, locurile 13-16.

Carre sunt prețurile la meciuri

FIFA a pus în vânzare miercuri noi loturi de bilete pe site-ul său oficial de vânzare directă. Biletele disponibile pentru finală costă 10.990 de dolari.

Biletele erau disponibile la FIFA la preţul de 11.130 de dolari pentru semifinala din 14 iulie de la Arlington, Texas, şi la 9.660 de dolari şi 4.360 de dolari pentru semifinala din 15 iulie de la Atlanta.

Preţurile pentru meciul de deschidere al SUA împotriva Paraguayului, din 12 iunie, de la Inglewood, California, erau de 4.105 dolari, 2.735 dolari, 2.330 dolari şi 1.940 dolari, în timp ce locurile pentru al doilea meci al americanilor împotriva Australiei, din 19 iunie, de la Seattle, costă 2.715 dolari. Biletele pentru ultimul meci al fazei grupelor al SUA împotriva Turciei, pe 25 iunie la Inglewood, costă 2.970 $ şi 1.345 $.

Biletele pentru meciul de deschidere al Canadei împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pe 12 iunie la Toronto, erau disponibile la preţurile de 3.360 $, 2.240 $, 1.645 $ şi 980 $.

FIFA nu a pus în vânzare direct bilete pentru meciul de deschidere al turneului, din 11 iunie, dintre Mexic şi Africa de Sud, de la Mexico City.

Pentru sferturile de finală, biletele disponibile au fost de 4.200 $ şi 1.610 $ pentru meciul din 9 iulie de la Foxborough, Massachusetts; 5.730 $ pentru meciul din 10 iulie de la Inglewood; 4.770 $ şi 1.815 $ pentru meciul din 11 iulie de la Miami Gardens, Florida, şi 4.080 $ pentru meciul din 11 iulie de la Kansas City, Missouri.

Biletele pentru meciul pentru locul trei de la Miami Gardens din 18 iulie puteau fi achiziţionate la preţul de 1.125 dolari, scrie news.ro.