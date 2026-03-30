Președintele FIFA a eliminat orice dubiu legat de prezența iranienilor la turneul final găzduit și de Statele Unite ale Americii. Șeful fotbalului mondial a subliniat meritele sportive ale echipei, punctând că jucătorii s-au calificat devreme și reprezintă cu legitimitate cetățenii țării lor.

„Iranienii sunt înnebuniți după fotbal. Vrem ca ei să joace, vor juca la Cupa Mondială și nu există niciun Plan B, C sau D, ci doar Planul A, care înseamnă participarea lor”, a spus Gianni Infantino.

Poziția președintelui FIFA apare după ce Donald Trump a transmis anterior că Statele Unite nu vor garanta securitatea Iranului la competiție, deși siguranța echipelor este o cerință de bază.

În același timp, șeful Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, vede turneul drept o mare oportunitate și exclude orice variantă de boicot. Acesta a cerut o prezență puternică a naționalei și a dezvăluit că există comunicare cu alte echipe asiatice.

Avertismente privind siguranța fanilor

Problemele nu țin însă doar de contextul politic dintre cele două state. Amnesty International a tras un semnal de alarmă în privința riscurilor privind drepturile omului la care se expun suporterii care vor călători în Statele Unite. Organizația a adus în discuție măsurile stricte de securitate, posibilele rețineri arbitrare, dar și deportările masive, care au vizat peste o jumătate de milion de persoane doar în ultimul an.

Astfel, organizația a cerut ca FIFA să obțină garanții de la autoritățile americane că nu vor exista operațiuni ale forțelor de imigrație în apropierea stadioanelor, asigurând un mediu deschis și sigur pentru fanii prezenți.