Întâlnire de gradul zero între secretarul general FIFA și preşedintele federaţiei iraniene: „Așteptăm!”

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a calificat drept „constructivă” întâlnirea pe care a avut-o sâmbătă cu preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFIRI), cu câteva săptămâni înainte de începerea Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), care se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada.

În timp ce îngrijorările legate de participarea Iranului la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie) nu s-au atenuat din cauza conflictului care îl opune Statelor Unite, Grafstrom, secretarul general al FIFA, s-a întâlnit la Istanbul cu preşedintele FFIRI, Mehdi Taj. „Am avut o întâlnire excelentă, foarte constructivă, cu Federaţia Iraniană de Fotbal”, a declarat Grafstrom la finalul întâlnirii. „Lucrăm în strânsă colaborare şi aşteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm la Cupa Mondială FIFA.”