Iran a anunţat miercuri că mai mulţi reprezentanţi ai săi vor participa în cele din urmă la tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care va avea loc vineri la Washington, după ce iniţial a declarat că va boicota ceremonia în semn de protest faţă de refuzul SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale, informează AFP.



"Amir Ghalenoei, selecţionerul echipei naţionale a Iranului, va participa la ceremonia de tragere la sorţi a Cupei Mondiale în calitate de reprezentant tehnic al echipei naţionale, alături de una sau două alte persoane", a declarat purtătorul de cuvânt al Federaţiei iraniene de fotbal pentru televiziunea de stat.



Pe 28 noiembrie, acest purtător de cuvânt a anunţat că Iranul va boicota ceremonia după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize mai multor membri ai delegaţiei sale.

Președintele a rămas acasă



Potrivit site-ului sportiv Varzesh 3, unul dintre cei cărora li s-a interzis viza este preşedintele Federaţiei iraniene, Mehdi Taj, care a denunţat o decizie "politică".



"Am informat FIFA că deciziile luate nu au legătură cu sportul şi că membrii delegaţiei iraniene nu vor participa la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale", a anunţat atunci purtătorul de cuvânt al Federaţiei de la Teheran la televiziunea de stat iraniană. La acea dată, patru membri ai delegaţiei, inclusiv selecţionerul Amir Ghalenoei, au primit vizele pentru a călători în Statele Unite.



Iranul s-a calificat în martie pentru faza finală a turneului şi se află în urna a doua a tragerii la sorţi.



Tragerea la sorţi va avea loc la Centrul Kennedy, o mare sală de spectacole din capitală, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, care a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său.



Aceasta va fi a şaptea participare a Iranului la Cupa Mondială şi a patra consecutivă.



Iranul nu a depăşit niciodată faza grupelor, dar la Cupa Mondială din 1998, din Franţa, a obţinut o victorie sportivă şi diplomatică, învingând Statele Unite (2-1). Echipa americană şi-a luat revanşa câştigând (1-0) împotriva Iranului la Cupa Mondială din 2022, din Qatar.



Iranul şi Statele Unite, inamici de mai bine de patru decenii, au început negocierile în aprilie, mediate de sultanatul Oman, cu privire la controversatul program nuclear al Iranului.



Dar aceste discuţii au stagnat după atacul surpriză al Israelului asupra Iranului din 13 iunie, care a declanşat un conflict de 12 zile între cele două ţări, timp în care Statele Unite au atacat trei importante situri nucleare iraniene.

