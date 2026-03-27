Eșecul suferit miercuri în fața Turciei, scor 0-1, care a oprit drumul către Cupa Mondială, are repercusiuni directe pentru selecționata condusă de Mircea Lucescu. Dincolo de ratarea obiectivului sportiv principal, tricolorii au înregistrat un regres în clasamentul FIFA.

Înaintea partidei de la baraj, România ocupa poziția cu numărul 49 la nivel mondial. În prezent, echipa a ajuns pe 55, o coborâre de șase locuri care o aduce foarte aproape de pragul de jos al istoriei naționalei: locul 57.

Turcia urcă, România riscă adversari mai grei

În timp ce tricolorii pierd teren, succesul din play-off le-a asigurat turcilor un salt important în aceeași ierarhie. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a urcat două poziții, trecând de pe locul 25 pe 23.

Pentru naționala României, această alunecare complică traseul viitor. Poziția ocupată dictează direct repartizarea în urnele valorice pentru tragerile la sorți, iar o continuare a declinului ar însemna dueluri cu adversari mult mai puternici în viitoarele campanii de calificare.

Așadar, principalul obiectiv al primei reprezentative ar trebui să fie din acest moment oprirea acestei căderi și inițierea unei reconstrucții rapide, care să readucă echipa în prima jumătate a clasamentului mondial.