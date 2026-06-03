Decizia americanilor în privința participării Iranului la Mondiale: „Nu vom permite așa ceva!“

Din păcate, competiția riscă să pornească la drum, când una dintre gazde, Statele Unite ale Americii, e în război cu una dintre țările calificate și anume Iranul! O asemenea situație e fără precedent în istoria Cupei Mondiale. Iar povestea devine cu atât mai bizară cu cât unul dintre „creierii“ acestui război, președintele american, Donald Trump, a primit premiul FIFA pentru Pace (!) cu ocazia tragerii la sorți de la Washington, pe 5 decembrie! Ulterior, Trump a pornit două războaie, în Venezuela și în Iran, cel de-al doilea în parteneriat cu Israel.

Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) are toate șansele să stabilească o a treia premieră istorică, pe lângă cele legate de gazdele turneului final, trei la număr, Canada, Mexic, SUA, și formatul extins al competiției, cu 48 de participante.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Fără vize pentru însoțitorii Iranului care n-au legătură cu sportul“

Pe fondul acestei situații, participarea Iranului la CM 2026 a fost și e sub semnul întrebării. Asta deși ne mai despart doar 8 zile de primul meci! Chiar și așa însă, într-o răsturnare incredibilă de situație, acum două săptămâni, Iranul și-a schimbat locul de cantonament din Tucson (Arizona) în Tijuana (Mexic), tocmai pentru a petrece cât mai puțin timp pe teritoriul „dușmanului“. Dar, inclusiv după această decizie, perșii trebuie să meargă în Los Angeles, pentru partidele cu Noua Zeelandă (15 iunie) și cu Belgia (21 iunie) și la Seattle, pentru duelul cu Egipt (26 iunie).

Problema e că, astăzi, nimeni din delegația iraniană n-are viză de America! Deși cererile au fost depuse de foarte mult timp, gazdele turneului final n-au eliberat documentele necesare călătoriei în Statele Unite. Subiectul a fost comentat, în noaptea de marți spre miercuri, de secretarul de stat american, Marco Rubio.

„Naționala iraniană a optat pentru a-și stabili cantonamentul în Mexic, în loc de Statele Unite. N-avem nicio problemă cu sportivii sau cu stafful tehnic, așa cum am spus, în trecut. Ceea ce nu vom permite e ca iranienii să introducă în delegația lor niște oameni fără nicio legătură cu sportul, care provin din rândul Gărzilor Revoluționare (n.r. – grupare considerată teroristă de către SUA). Așadar, vom fi cu ochii pe ei“, a transmis Marco Rubio.