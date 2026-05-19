Mondialul din 2026 va intra în istorie ca fiind primul cu 48 de echipe și trei gazde, Canada, SUA și Mexic. Dar, la cum se derulează evenimentele, prinde contur și un alt motiv pentru care acest turneu final își poate câștiga locul în istorie: retragerea unei naționale de pe tabloul întrecerii. De când SUA și Israel au atacat Iranul pe 28 februarie, participarea naționalei de fotbal a perșilor, la CM 2026, a fost pusă sub semnul întrebării. Iar astăzi, când mai avem doar 23 de zile până la startul Mondialului (11 iunie – 19 iulie), delegația iraniană se confruntă cu o situație șocantă: nicio viză eliberată pentru călătoria în Statele Unite! Plasată în grupa G, Iranul ar trebui să joace primele două partide, la Los Angeles, iar pe ultima, la Seattle. Programul meciurilor: Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie).

Fotbaliștii naționalei Iranului le-au omagiat pe fetițele ucise după bombardamentul american, la Minab

Anunțul venit de la Teheran: „Niciun plan de participare. Vina va fi dată pe FIFA“ În weekendul trecut, Gianni Infantino (președinte FIFA), Mattias Grafström (secretar general FIFA) și Mehdi Taj (președintele Federației Iraniene de Fotbal) au avut o întâlnire, la Istanbul (Turcia) pe marginea participării perșilor, la CM 2026. Deși, ulterior, a fost publicat un comunicat care a catalogat discuțiile drept „constructive“, FIFA n-a putut oferi garanții pentru cea mai importantă problemă legată de prezența Iranului, la Mondiale, după cum Sport.ro a explicat aici.

Iar acum, Amir-Reza Vaez Ashtiani (foto, sus), fost președinte al clubului Esteghlal Teheran și un om al regimului, a explicat cum stau, de fapt, lucrurile. „Din capul locului, am o întrebare pentru care n-am primit un răspuns din partea nimănui până astăzi. Există vreo logică să mergi într-o țară care te-a atacat, cu care ești în război, ca să joci fotbal? Inclusiv dacă vorbim despre un Mondial! Vorbim despre o țară cu un președinte obraznic (n.r. – Donald Trump), o țară care ne-a omorât oamenii, fetițele școlare (n.r. – prin bombardarea școlii din Minab, în chiar prima zi de război), o țară care se mândrește cu aceste crime. În aceste condiții, are sens să jucăm?“, și-a început discursul Vaez Ashtiani. În continuarea declarațiilor sale, fostul conducător al clubului Esteghlal Teheran a explicat ce urmează, în viziunea sa. „Ministrul Sporturilor (n.r. – Ahmad Donyamali), care ia deciziile sportive, a spus, în mod clar, că e împotriva participării la Mondiale. Decizia dânsului e corectă, are o viziune corectă. Lăsați-l în pace pe Mehdi Taj (n.r. – președintele federației), el n-are știința politică, nu știe nimic despre diplomația sportivă. Nu există niciun plan pentru participarea Iranului la Mondiale! Știu că intenția e să nu mergem. Dar se dorește ca vina, pentru neparticiparea noastră, să fie aruncată asupra celor de la FIFA. Practic, se dorește să fie trasă următoarea concluzie: FIFA nu ne-a acceptat condițiile de participare și, drept urmare, nu mergem“, a concluzionat Amir-Reza Vaez Ashtiani. Sport.ro a explicat aici ce variante are FIFA la dispoziție, în momentul în care retragerea Iranului de la CM 2026 va deveni oficială.