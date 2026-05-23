De necrezut! Iranul refuză deplasarea în America cu 19 zile înainte de Mondiale: „Nu mergem. Am anunțat FIFA“ CM 2026
Președintele Federației de la Teheran, Mehdi Taj (66 de ani), a făcut un anunț incredibil, în această seară.

Participarea Iranului la Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA pare tot mai puțin probabilă. Ceea ce înseamnă că, în următoarele zile, putem asista la un scenariu neverosimil: înlocuirea perșilor pe tablou, fie cu Italia, fie cu Emiratele Arabe Unite.

Prima reprezentativă are cel mai bun clasament FIFA, în timp ce naționala Emiratelor e ultima din Asia care a ieșit din cursa calificării după pierderea unui baraj cu Irak. Acum, la ce se întâmplă cu iranienii, ambele reprezentative sunt în stand-by!

Iranul și-a anulat cantonamentul din SUA: „Nu stăm pe teritoriul Americii“

În această seară, șeful forului de la Teheran, Mehdi Taj (foto, jos) a făcut un anunț-bombă: Iranul a renunțat la cantonamentul de la Tucson (Arizona). Aici, la Westward Look Wyndham Grand Resort Spa ar fi trebuit să-și stabilească Iranul cartierul general, în vederea confruntărilor cu Noua Zeelandă (Los Angeles, 15 iunie), Belgia (Los Angeles, 21 iunie) și Egipt (Seattle, 26 iunie).

Având în vedere că americanii ne fac probleme, în ceea ce privește eliberarea vizelor, am luat legătura cu FIFA și am cerut să ne schimbăm locul de cantonament, Cererea noastră a fost aprobată de FIFA. Drept urmare, nu vom mai merge la Tucson, Arizona. În schimb, vom sta la Tijuana, un oraș din Mexic, la granița cu Statele Unite. Distanța față de Los Angeles e de 55 de minute cu avionul. Iar dacă vrem să mergem cu autocarul, facem 3 ore și 20 de minute. Și pentru deplasarea de la Seattle, pentru ultimul meci, nu facem mai mult de 3 ore pe drum. Prin schimbarea locului de cantonament, rezolvăm problema vizelor, în mare măsură. De asemenea, foarte probabil, vom merge la cantonamentul de la Tijuana la bordul unui avion Iran Air“, a explicat Mehdi Taj.

Ultima parte a declarației sale, despre zborul Iran Air, se referă la o altă problemă. Această companie aeriană de stat n-are drept de aterizare pe aeroporturile din Statele Unite. Dar acum, în lumina unei decizii de ultima oră, zborul Iran Air poate transporta delegația perșilor la cantonamentul de la Tijuana (Mexic), după terminarea stagiului din Antalya (Turcia).

Până atunci însă, rămâne de văzut cum se va soluționa problema vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite, care a determinat Iranul să-și schimbe locul de cantonament cu trei săptămâni înainte de primul meci de la CM 2026!

