Participarea Iranului la Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA pare tot mai puțin probabilă. Ceea ce înseamnă că, în următoarele zile, putem asista la un scenariu neverosimil: înlocuirea perșilor pe tablou, fie cu Italia, fie cu Emiratele Arabe Unite.

Prima reprezentativă are cel mai bun clasament FIFA, în timp ce naționala Emiratelor e ultima din Asia care a ieșit din cursa calificării după pierderea unui baraj cu Irak. Acum, la ce se întâmplă cu iranienii, ambele reprezentative sunt în stand-by!

Iranul și-a anulat cantonamentul din SUA: „Nu stăm pe teritoriul Americii“

În această seară, șeful forului de la Teheran, Mehdi Taj (foto, jos) a făcut un anunț-bombă: Iranul a renunțat la cantonamentul de la Tucson (Arizona). Aici, la Westward Look Wyndham Grand Resort Spa ar fi trebuit să-și stabilească Iranul cartierul general, în vederea confruntărilor cu Noua Zeelandă (Los Angeles, 15 iunie), Belgia (Los Angeles, 21 iunie) și Egipt (Seattle, 26 iunie).