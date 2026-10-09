A semnat cu echipa mogului muzicii electronice Wong Chi Chuen

Mijlocașul spaniol a revenit în fotbalul profesionist la vârsta de 40 de ani, la trei ani după ce anunțase că agață ghetele în cui, semnând cu Supreme Sha Tin, club din prima ligă din Hong Kong. Nou-promovata din cea mai cunoscută regiune administrativă specială a Chinei ocupă locul opt în campionat, după patru etape, şi în următorul meci o va întâlni pe Hong Kong Football Club pe 18 octombrie.

Sha Tin Sports Association este un club înființat în 1982, care evoluează pe Sha Tin Sports Ground (2.540 de locuri). Clubul este patronat de Wong Chi Chuen, directorul general al Live Nation Electronic Asia, companie care promovează evenimente de muzică electronică, și fondator al casei de discuri Fabled Records. Formația este antrenată de Tom Ballantyne (Anglia) și în lot se găsesc stranierii Mauricio, Joao Mariano, Matheus Dantas (Brazilia), Aitor Aldalur (Spania), Mahmud Otubu (Nigeria), Ho Man Fai (Macao), James Scott (Scoția), Hugo Kametani, Seito Takatori (Japonia), Jude Arthur și Maxwell Ansah (Ghana).

A fost om de bază în generația de vis a fotbalului spaniol



David Josue Jimenez Silva (40 de ani) este născut la Arguineguin (Insulele Canare) și a evoluat la Valencia B (2003-2004), Valencia (2004, 2006-2010), Eibar (2004-2005 / împrumutat), Celta Vigo (2005-2006 / împrumutat), Manchester City (2010-2020), Real Sociedad (2020-2023) și Supreme Sha Tin (2026-). Are 125 de meciuri și 35 de goluri pentru naționala Spaniei.

În palmaresul său se găsesc Copa del Rey (2007-2008, 2019-2020), Premier League (2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019), FA Cup (2010-2011, 2018-2019), Football League/EFL Cup (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), FA Community Shield (2012, 2019), UEFA Euro U19 (2004), FIFA World Cup (2010), UEFA European Championship (2008, 2012), Pedro Zaballa Award (2005), Manchester City Player of the Season (2016-2017), Medalla de Oro de Canarias (2010), Prince of Asturias Award for Sports (2010), Gold Medal of the Royal Order of Sporting Merit (2011) și includerea în PFA Premier League Team of the Year (2011-2012, 2017-2018, 2019-2020) și UEFA European Championship Team of the Tournament (2012).

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