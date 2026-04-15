Silva a luat locul unui angajat de pe un feribot pentru ca acesta să poată urmări din tribune meciul echipei favorite.

Potrivit publicației iberice Atlantico, ca parte a unei campanii publicitare, David Silva s-a implicat într-o acțiune menită să ajute un fan al formației Celta Vigo. Fostul fotbalist l-a înlocuit la serviciu pe Ivan, un operator pe nava care asigură legătura maritimă între orașele Vigo și Cangas.

Schimb de roluri în port

Din cauza programului de lucru, suporterul nu putea asista în mod normal la meciurile echipei sale de pe stadionul Balaidos. „Cel mai rău lucru când lucrez noaptea este că pierd meciurile celor de la Celta, atunci când joacă. Încerc să urmăresc meciul la radio, pe vapor”, a spus acesta.

Fostul mijlocaș s-a prezentat în port pentru a-i face o surpriză angajatului și pentru a-i prelua tura. „În seara asta mergi la meciul celor de la Celta și să vedem dacă pot să-ți fac eu munca”, i-a transmis Silva în momentul în care l-a întâlnit.

Imediat după scurtul dialog, fostul jucător a îmbrăcat uniforma de serviciu. El a preluat sarcinile de pe ambarcațiune, întâmpinând pasagerii și colectându-le biletele, în timp ce Ivan a mers direct la stadion pentru a viziona partida de fotbal.