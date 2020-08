Manchester City i-a pregatit un omagiu special lui David Silva dupa cei 10 ani petrecuti pe Etihad! Mijlocasul, aproape de un transfer in Serie A!

David Silva se va desparti de Manchester City in aceasta vara.

Fotbalistul a jucat ultimul meci in tricoul 'cetatenilor' sambata, in meciul cu Olympique Lyon din sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

Mijlocasul a petrecut 10 ani pe Etihad, adunand 436 de aparitii si ajutand clubul sa castige 14 trofee.

Pentru contributia adusa la City, oficialii englezilor au decis sa ii ridice o statuie la stadion si au numit dupa el un teren de antrenament.

"David este un jucator transformational, un lider linistit, care a inspirat pe toti cei din jurul sau.

Statuia lui David va actiona ca o amintire de durata a momentelor minunate pe care ni le-a oferit, nu numai ca un fotbalist incredibil, ci ca un ambasador inspirational care a reprezentat in permanenta acest club de fotbal cu o mare demnitate", a declarat presedintele lui City, Khaldoon Al Mubarak.

Statuia va fi dezvaluita anul viitor, impreuna cu un tribut adus fostul capitan al lui City, Vincent Kompany.

David Silva este detinatorul recordului pentru cele mai multe aparitii europene in tricoul lui Manchester City, avand 70 de partide disputate in ultimii 10 ani in Champions League.

In legatura cu transferul sau, desi a anuntat ca va pleca din Premier League, Silva nu s-a decis unde va juca in sezonul viitor. El are oferte de la AS Roma si Lazio.

Manchester City confirm a statue of David Silva will be built outside the Etihad Stadium. ???? pic.twitter.com/6Rz4FiGDsX — SPORTbible (@sportbible) August 17, 2020