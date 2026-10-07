Ar putea lupta cu Suarez sau Samedov

Fanii boxului spectaculos sunt în delir, după ce Vasiliy Lomachenko a anunțat că revine în ring, la finalul acestui an. Pe 20 noiembrie 2026, boxerul ucrainean va lupta la Las Vegas, împotriva unui adversar încă nespecificat. Cel mai probabil, adversarul pentru "The Matrix" va fi ales dintre Charly Suarez (38 de ani / Filipine / 20m - 19v, 11KO / campion WBO la categoria superpană) și Elnur Samedov (33 de ani / Rusia / 23m - 22v, 11 KO, 1î / campion intermar WBA la categoria superpană).

Lomachenko nu a mai luptat din mai 2024, când l-a învins prin oprirea meciului de către arbitri pe George Kambosos Jr., în disputa pentru titlul vacant IBF la categoria ușoară. În ultimii ani, după invazia Ucrainei de către armata rusă, acesta a activat într-un batalion de voluntari din Regiunea Odesa. El este considerat unul dintre cei mai valoroși boxeri amatori din istorie, iar baza sa imensă de admiratori îl consideră unul dintre cei mai compleți pugiliști din istoria boxului profesionist.

Este fiul antrenorului lui Usyk

Vasiliy Lomachenko (38 de ani), supranumit "The Matrix" și "Hi-Tech", este născut în orașul Bilhorod-Dnistrovskyi (Ucraina, atunci parte a URSS). Pugilistul a avut o carieră excelentă la amatori, cu medalii de aur la Jocurile Olimpice (2008, 2012), Campionatele Mondiale (2009, 2011), Campionatele Europene (2008) și Campionatele Mondiale de Juniori (2006) și Cadeți (2004). După trecerea la profesioniști, "Loma" a bifat 21 de meciuri (18 victorii, 12 prin KO / 3 înfrângeri). Are victorii contra lui Gary Russell Jr., Chonlatarn Piriyapinyo, Nicholas Walters, Guillermo Rigondeaux, Jorge Linares, Masayoshi Nakatani și George Kambosos Jr.

Este fiul renumitului antrenor de box Anatoly Lomachenko, câștigător al Futch Condon Award (Boxing Writers Association of America - BWAA / 2017, 2018) și The Ring Award (2018), pentru cel mai bun tehnician din lume. Începând cu 2017, Anatoly l-a antrenat pe conaționalul Oleksandr Usyk, cel care a unificat centurile mondiale la categoria supergrea.

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