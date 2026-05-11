Războiul pe care Donald Trump (79 de ani), câștigătorul premiului Păcii acordat de FIFA, l-a declanșat împotriva Iranului, în parteneriat cu Israel, va afecta și Mondialul din acest an. Teoretic, pe 13 iunie, naționala de fotbal a Iranului ar trebui să joace în grupa G, la Los Angeles, în meciul ei de debut cu Noua Zeelandă. Practic, un astfel de scenariu e imposibil, la ora actuală. Pentru că, aseară, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (66 de ani), a vorbit cu televiziunea de stat și a făcut o dezvăluire-bombă: nimeni din naționala Iranului n-a primit viză de America! Așadar, prinde contur scenariul înlocuirii Iranului pe tabloul competiției. Chiar un apropiat al lui Donald Trump a spus că Italia, naționala cu cel mai bun clasament FIFA care a ratat biletele pentru CM 2026, ar trebui să joace în locul Iranului la turneul final din Canada, Mexic și SUA!

Jucătorii naționalei Iranului le-au omagiat pe fetițele ucise la școala de la Minab după bombardamentele americane

Mehdi Taj: „Trump e un nebun!“ Invitat la o emisiune dedicată fotbalului, președintele forului de la Teheran a avut următorul dialog cu moderatorul aflat în studio. *Reporter: Care e stadiul participării naționalei la Cupa Mondială? *Mehdi Taj: La finalul săptămânii, vom avea ședința decisivă cu FIFA. Sunt două variante: ori mergem noi la sediul FIFA, la Zurich (Elveția), ori vin oficialii lor în Turcia și ne vedem acolo. Din partea FIFA, vor veni președintele Infantino și secretarul general, Mattias Grafström. *Reporter: Și ce urmează să discutați? *Mehdi Taj: Noi le-am comunicat celor de la FIFA zece condiții. Le-am spus clar: ca să meargă echipa noastră la Mondiale, trebuie să ne acceptați cele zece condiții. În primul rând: toți membrii delegației Iranului trebuie să primească vize de America. Reporter: Dar a spus șeful lor (n.r. – Donald Trump) că e posibil ca unii iranieni din echipa națională să nu primească vize de America… Mehdi Taj: Ăla e un nebun, lăsați-l în pace pe ăla. Noi nu suntem invitații lui, noi suntem invitații FIFA. Garanțiile trebuie să le primim din partea FIFA. Gazda acestui eveniment (n.r. – Cupa Mondială) e FIFA. De fapt, FIFA e entitatea care organizează toate edițiile Cupelor Mondiale, nu țările afiliate la FIFA. Reporter: Și ați primit vreo garanție din partea celor de la FIFA până acum? Mehdi Taj: Urmează să avem ședința de la finalul săptămânii. Pe lângă faptul că cerem vize pentru toți membrii delegației, am pus următoarea condiție. Odată ce s-au eliberat vizele, la intrarea pe teritorul Statelor Unite, nu trebuie să fie interviuri separate cu Poliția de Frontieră. A treia condiție: singurele steaguri iraniene permise pe arenele din America trebuie să fie cele oficiale ale țării noastre (n.r. – fără însemnele monarhiste de dinaintea Revoluției Islamice din 1979).

Dezvăluirea președintelui Federației Iraniene: „N-am primit nicio viză. Zero!“ Apoi, după ce dialogul a continuat, Mehdi Taj (foto, sus) a venit cu o dezvăluire incredibilă: deși iranienii au solicitat vizele pentru America, încă înainte de atacul declanșat pe 28 februarie, nicio solicitare n-a fost aprobată până acum! „Ca să mergem la Mondiale, în primul rând, trebuie să primim vizele cerute. Iar asta vom discuta, în primul rând, cu oficialii FIFA. Pentru că, până în momentul de față, Statele Unite n-a eliberat nicio viză pentru membrii delegației Iranului. Și deja e foarte târziu!“, a spus Taj. Aflată în grupa G a Mondialului, Iranul ar trebui să întâlnească Noua Zeelandă (13 iunie), Belgia (21 iunie), la Los Angeles, și Egipt (26 iunie), la Seattle.