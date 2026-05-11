NEWS ALERT Italia își face bagajele de Mondiale! Iranienii au făcut anunțul: „Zero! Trump e un nebun!“

Italia își face bagajele de Mondiale! Iranienii au făcut anunțul: „Zero! Trump e un nebun!“ CM 2026
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cu fix o lună înainte de startul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a făcut o serie de declarații și dezvăluiri explozive.

TAGS:
IranFIFAMehdi TajDonald Trump
Din articol

Războiul pe care Donald Trump (79 de ani), câștigătorul premiului Păcii acordat de FIFA, l-a declanșat împotriva Iranului, în parteneriat cu Israel, va afecta și Mondialul din acest an.

Teoretic, pe 13 iunie, naționala de fotbal a Iranului ar trebui să joace în grupa G, la Los Angeles, în meciul ei de debut cu Noua Zeelandă. Practic, un astfel de scenariu e imposibil, la ora actuală. Pentru că, aseară, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (66 de ani), a vorbit cu televiziunea de stat și a făcut o dezvăluire-bombă: nimeni din naționala Iranului n-a primit viză de America!

Așadar, prinde contur scenariul înlocuirii Iranului pe tabloul competiției. Chiar un apropiat al lui Donald Trump a spus că Italia, naționala cu cel mai bun clasament FIFA care a ratat biletele pentru CM 2026, ar trebui să joace în locul Iranului la turneul final din Canada, Mexic și SUA!

Jucătorii naționalei Iranului le-au omagiat pe fetițele ucise la școala de la Minab după bombardamentele americane

  • Iran copii getty14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mehdi Taj: „Trump e un nebun!“

Invitat la o emisiune dedicată fotbalului, președintele forului de la Teheran a avut următorul dialog cu moderatorul aflat în studio.

*Reporter: Care e stadiul participării naționalei la Cupa Mondială?

*Mehdi Taj: La finalul săptămânii, vom avea ședința decisivă cu FIFA. Sunt două variante: ori mergem noi la sediul FIFA, la Zurich (Elveția), ori vin oficialii lor în Turcia și ne vedem acolo. Din partea FIFA, vor veni președintele Infantino și secretarul general, Mattias Grafström.

*Reporter: Și ce urmează să discutați?

*Mehdi Taj: Noi le-am comunicat celor de la FIFA zece condiții. Le-am spus clar: ca să meargă echipa noastră la Mondiale, trebuie să ne acceptați cele zece condiții. În primul rând: toți membrii delegației Iranului trebuie să primească vize de America. 

Reporter: Dar a spus șeful lor (n.r. – Donald Trump) că e posibil ca unii iranieni din echipa națională să nu primească vize de America…

Mehdi Taj: Ăla e un nebun, lăsați-l în pace pe ăla. Noi nu suntem invitații lui, noi suntem invitații FIFA. Garanțiile trebuie să le primim din partea FIFA. Gazda acestui eveniment (n.r. – Cupa Mondială) e FIFA. De fapt, FIFA e entitatea care organizează toate edițiile Cupelor Mondiale, nu țările afiliate la FIFA. 

Reporter: Și ați primit vreo garanție din partea celor de la FIFA până acum?

Mehdi Taj: Urmează să avem ședința de la finalul săptămânii. Pe lângă faptul că cerem vize pentru toți membrii delegației, am pus următoarea condiție. Odată ce s-au eliberat vizele, la intrarea pe teritorul Statelor Unite, nu trebuie să fie interviuri separate cu Poliția de Frontieră. A treia condiție: singurele steaguri iraniene permise pe arenele din America trebuie să fie cele oficiale ale țării noastre (n.r. – fără însemnele monarhiste de dinaintea Revoluției Islamice din 1979). 

Dezvăluirea președintelui Federației Iraniene: „N-am primit nicio viză. Zero!“

Apoi, după ce dialogul a continuat, Mehdi Taj (foto, sus) a venit cu o dezvăluire incredibilă: deși iranienii au solicitat vizele pentru America, încă înainte de atacul declanșat pe 28 februarie, nicio solicitare n-a fost aprobată până acum!

Ca să mergem la Mondiale, în primul rând, trebuie să primim vizele cerute. Iar asta vom discuta, în primul rând, cu oficialii FIFA. Pentru că, până în momentul de față, Statele Unite n-a eliberat nicio viză pentru membrii delegației Iranului. Și deja e foarte târziu!“, a spus Taj.

Aflată în grupa G a Mondialului, Iranul ar trebui să întâlnească Noua Zeelandă (13 iunie), Belgia (21 iunie), la Los Angeles, și Egipt (26 iunie), la Seattle.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata! Iranienii i-au învins pe americani
E gata! Iranienii i-au învins pe americani
Iranul și-a anunțat decizia finală, înainte de Cupa Mondială
Iranul și-a anunțat decizia finală, înainte de Cupa Mondială
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
ULTIMELE STIRI
Campionul Răzvan Marin, sufletul petrecerii: "Made in Romania" a răsunat și în Grecia!
Campionul Răzvan Marin, sufletul petrecerii: "Made in Romania" a răsunat și în Grecia!
Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley
Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Maxim: „Chivu a detensionat un vestiar greu. Are tot ce-i trebuie ca să devină un antrenor mare”
Maxim: „Chivu a detensionat un vestiar greu. Are tot ce-i trebuie ca să devină un antrenor mare”
FCSB - Unirea Slobozia în play-out, pe Sport.ro de la ora 21:00! Pe ce stadion se joacă meciul
FCSB - Unirea Slobozia în play-out, pe Sport.ro de la ora 21:00! Pe ce stadion se joacă meciul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal



Recomandarile redactiei
Campionul Răzvan Marin, sufletul petrecerii: "Made in Romania" a răsunat și în Grecia!
Campionul Răzvan Marin, sufletul petrecerii: "Made in Romania" a răsunat și în Grecia!
Maxim: „Chivu a detensionat un vestiar greu. Are tot ce-i trebuie ca să devină un antrenor mare”
Maxim: „Chivu a detensionat un vestiar greu. Are tot ce-i trebuie ca să devină un antrenor mare”
A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!
A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!
Când se joacă barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo - CSC Șelimbăr. Un portar de 14 ani a debutat în echipa lui Ionel Dănciulescu!
Când se joacă barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo - CSC Șelimbăr. Un portar de 14 ani a debutat în echipa lui Ionel Dănciulescu!
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!