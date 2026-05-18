„Cutremur“ cu 25 de zile înainte de Mondiale! Iranul a făcut anunțul: „Ori toți, ori nimeni!“

Nici măcar Coreea de Nord, atunci când a obținut biletele pentru CM 2010, n-a luat în calcul retragerea de pe tablou, așa cum fac acum iranienii. Și nici întâlnirea care a avut loc, în weekend, între Gianni Infantino (președinte FIFA), Mattias Grafström (secretar general FIFA) și Mehdi Taj (președintele Federației Iraniene de Fotbal) n-a risipit incertitudinea care înconjoară echipa perșilor.

În toată istoria Cupelor Mondiale, niciodată n-a existat o echipă calificată, precum naționala Iranului de acum, în privința căreia să fie atât de multe semne de întrebare cu nici o lună înainte de startul competiției.

FIFA nu poate garanta intrarea iranienilor pe teritoriul Statelor Unite!

După întâlnirea de la Istanbul (Turcia), forul mondial a publicat un comunicat prin care a catalogat discuțiile drept „constructive“ și și-a manifestat convingerea că naționala Iranului va juca, la Los Angeles și la Seattle, cu Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie), în cadrul partidelor din grupa G.

În realitate însă, dialogul din spatele ușilor închise n-a rezolvat problema de bază în ceea ce privește participarea Iranului, la CM 2026!

Concret, în acest moment, chiar dacă selecționerul Amir Ghalenoei a anunțat lotul de 30 pentru Mondiale – din care 4 jucători vor fi tăiați după cantonamentul din Turcia, care începe de astăzi – niciun membru al delegației iraniene n-a primit viză de America! Mai mult decât atât, sunt semnale că Departamentul de Stat american nu va elibera vize pentru jucătorii care și-au efectuat stagiul militar la echipele susținute de Gărzile Revoluționare. Această grupare e considerată una „teroristă“ de către SUA.

În ședința pe care a avut-o cu șefii FIFA, Mehdi Taj a cerut garanții din partea forului mondial cu privire la eliberarea vizelor pentru toți componenții lotului Iranului. FIFA n-a putut oferi aceste garanții, potrivit presei iraniene!

Din acest motiv, autoritățile de la Teheran și-au anunțat deja decizia „pe surse“ în presa locală: „Ori primesc toți vizele pe care le-am cerut și mergem la Mondiale, ori nu merge nimeni și dacă va exista un singur refuz!“.

Și, din ce au notat jurnaliștii iranieni, n-ar fi prima dată când o echipă sportivă ar boicota o competiție de anvergură de pe teritoriul Statelor Unite. Așa a făcut și naționala de lupte, în 2022, când unele cereri de vize pentru intrarea în America au fost refuzate. Drept urmare, sportivii au renunțat la deplasarea pe care ar fi trebuit să o facă, la Arlington (Texas).

